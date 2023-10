DLSS 3 w nowych grach. NVIDIA rozszerza dostępność technologii

Firma NVIDIA zapowiedziała wdrożenie technologii DLSS 3 do kolejnych gier. Wybór padł tym razem na 3 produkcje, ale to jeszcze nie koniec. Całkiem rewolucyjny sposób poprawiania wydajności w grach trafi do nowych produkcji, a w niedalekiej przyszłości może również na konsolę od Nintendo. Czy jesteście gotowi na znacznie lepszą wydajność?

DLSS od NVIDII trafi do kolejnych gier

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez NVIDIA, firma zdecydowała się na dodanie technologii DLSS 3 do kilku gier. Wybór padł na 3 tytuły. Pierwszy z nich to Naraka: Bladepoint, czyli gra Battle Royale dla nawet 60 graczy w jednym momencie. Poza tym technologia ta będzie dostępna również w Slender: The Arrival (pierwszoosobowy horror sprzed 10 lat) i w Warhammer: Vermintide 2 – pierwszoosobowej grze akcji ze znanego i lubianego uniwersum. Oto jak gry prezentują się po zastosowaniu DLSS w wersji trzeciej:

Jak działa DLSS? Pełna nazwa tej technologii to Deep Learning Super Sampling, czyli wspierana przez sztuczną inteligencję technologia ulepszania i zwiększania rozdzielczości obrazu. W wielu przypadkach włączenie DLSS pozwala nawet kilkukrotnie zwiększyć wydajność gry na naszym komputerze czy urządzeniu. Rozwiązanie to pozwala na generowanie obrazów w niższej rozdzielczości (mniejsze zużycie zasobów) i skalowanie ich do wyższej. W ten sposób możemy uruchamiać gry z lepszymi ustawieniami graficznymi przy zachowaniu wystarczającej liczby klatek na sekundę.

NVIDIA mocno stawia na rozwój tego uczenia maszynowego, dzięki czemu w przyszłości może nawet trafić na konsole Nintendo. Tak głoszą plotki sugerujące, że sprzęt Japończyków ma nadganiać osiągi konsol obecnej generacji. Doskonale wiemy, jak bardzo w tyle został Switch pod względem mocy obliczeniowej. Zaprzężenie do pracy DLSS byłoby strzałem w dziesiątkę i gwarancją wielu lat świetnego działania gier na nowym sprzęcie.