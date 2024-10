NVIDIA GeForce NOW z lepszą jakością dla Polaków. To zasługa serwera w… Warszawie

Jeżeli chcemy pograć w gry w chmurze, to usługa NVIDIA GeForce NOW jest jedną z najlepszych dostępnych opcji. Co ważne, od jakiegoś czasu jeszcze lepszą jakość połączenia mają polscy gracze. Wszystko dzięki jeszcze świeżemu serwerowi, który został otwarty w naszym kraju. Zapewnia dobrą jakość połączenia i mocne parametry.

NVIDIA GeForce NOW dla Polaków – serwer w Warszawie

Podczas grania w chmurze ważna jest nie tylko prędkość łącza, ale i odległość od serwera. Łączenie się z oddalonymi jednostkami może negatywnie wpływać na jakość rozgrywki, powodując nieznośne opóźnienie czy nawet zrywanie połączenia. Najlepiej, jeżeli do takiej bazy mamy stosunkowo blisko. A tak się właśnie składa, że w przypadku usługi GeForce NOW od firmy NVIDIA mamy do serwera naprawdę niedaleko. Niedawno, bo pod koniec wakacji tego roku ogłoszono, że powstał właśnie nowy serwer – EU East umiejscowiony w Warszawie.

Co ważne, wspomniany serwer jest wyposażony w dobre parametry, dzięki czemu ma status RTX 4080 Ready. Oznacza to, że mając najwyższy pakiet usługi (ten z 4K i 120 FPS), możemy korzystać z niego w najwyższej możliwej jakości podczas streamowania gier. Podpowiadam, że tej karcie graficznej nawet Cyberpunk 2077 na ultra jest niestraszny. A co dopiero inne, mniej wymagające gry.

Biblioteka gier dostępnych w chmurze NVIDII jest nieustannie rozwijana, ale już teraz posiada masę produkcji. Bez trudu zagramy na niej w najnowsze hity, jak Space Marine 2, Black Myth: Wukong czy Star Wars Outlaws. Ważne jest, że przed rozpoczęciem rozgrywki musimy posiadać dane gry w swojej bibliotece. Jasne, jest to wydatek — ale przynajmniej nie musimy kupować piekielnie drogiego RTX’a z górnej półki… a to duża oszczędność.

Źródło: NVIDIA