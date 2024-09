Nadchodzące karty graficzne RTX 5090 i RTX 5080 mają być tak potężne, że zawstydzą nawet RTX 4090. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna dwóch najmocniejszych modeli, które mają zadebiutować już na początku przyszłego roku. Liczby robią ogromne wrażenie.

Nowe karty graficzne. RTX 5090 i 5080 wyciekły do sieci

Do sieci wyciekła specyfikacja nadchodzących najmocniejszych kart graficznych na rynku. Zacznijmy od modelu 5090, czyli absolutnym topie, który na rynek trafi już niedługo. Karta graficzna będzie mieć 21 760 rdzeni (redukcja względem 24 576) i zapewni nam 32 GB pamięci GDDR7 z 512-bitowym interfejsem. Przepustowość karty ma wynosić nawet 32 Gbps.

W przypadku modelu 5080 będziemy mieć do czynienia z 16GB GDDR7 na 256-bitowym interfejsie z przepustowością do 1024 GB na sekundę. Zasadniczo różnice między dwoma modelami są naprawdę duże. Pojawia się pytanie, czy zostanie to uwzględnione podczas wyceny.

Poniżej wpis z informacjami dotyczącymi karty graficznej GeForce RTX 5090:

GeForce RTX 5090

PG144/145-SKU30

GB202-300-A1

21760FP32

512-bit GDDR7 32G

600W — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 26, 2024

A tutaj GeForce RTX 5080:

GeForce RTX 5080

PG144/147-SKU45

GB203-400-A1

10752FP32

256-bit GDDR7 16G

400W — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 26, 2024

Kiedy karty zostaną oficjalnie zaprezentowane? Ich pokaz ma się odbyć na najbliższych targach CES 2025 w styczniu. Jest na co czekać, chociaż ich cena na pewno będzie potężna — podobnie jak i same karty.

