Disney+ znów drożeje. Będzie kosztować ponad dwukrotnie więcej niż w 2019 roku

Disney+, ale również i Hulu drożeją. Na razie tyczy się to rynku amerykańskiego, lecz z pewnością smutne wieści wkrótce trafią też do innych krajów.

Generalnie Disney+ pod względem tego, co oferuje, jest jedną z najlepszych opcji dla domowych maniaków filmów i seriali. Regularnie trafiają tam nowe kinowe hity, a także seriale z wielu cenionych uniwersów. Problem w tym, że jest drogo, a będzie jeszcze drożej.

Disney+ z (kolejną!) podwyżką ceny

Jak donosi m.in. IGN w Stanach Zjednoczonych ceny streamingu znów idą w górę. Tym razem tyczy się to Disney+, ale nie tylko. Platforma związana jest przecież także z Hulu, a nawet i ze sportowym nadawcą ESPN+. Po części korporacja Myszki Miki chce zapewne przekonać subskrybentów do kupowania wspólnych pakietów. Nie wiem jednak, czy podnoszenie bazowych cen to dobra metoda.

Wychodzi na to, że będzie drogo, bo przecież to już czwarta podwyżka ceny za korzystanie z usług platformy w ciągu 5 lat! Oznacza to, iż Disney+ będzie teraz kosztował ponad dwukrotnie więcej niż w 2019 roku. Ja rozumiem, że jest inflacja i tak dalej, ale nie jest ona przecież aż tak wysoka. Skąd więc… no dobra, nie będę się głupio pytał, skąd pomysł na kolejne zwiększenie cen, przecież wiadomo, że chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze.

W ten sposób Disney+ bez reklam ma kosztować teraz 15,99 dolarów (zamiast 13,99 USD) na miesiąc. Warto tu podkreślić, że kilka lat temu cena ta wynosiła zaledwie 6,99 dolarów. Z kolei wersja z reklamami to teraz koszt 9,99 USD, a nie 7,99 USD. Podobna sprawa tyczy się również Hulu – bez reklam to koszt 18,99 USD, czyli zwiększony o dolara, a z reklamami będzie kosztować obecnie 9,99 dolarów z wcześniejszych 7,99.

Podwyżki doczeka się także sportowy pakiet ESPN+. Wszystko to sugeruje, że Disney chce po prostu, aby użytkownicy kupowali łączone subskrypcje. W końcu przy takich cenach opłaca się to niejako bardziej. Mamy pakiet Disney+ i Hulu (za 10,99 dolarów) oraz spory zestaw Disney+, Hulu wraz z Max (16,99 dolarów z reklamami, 29,99 dolarów bez nich).

Na ten moment podwyżki dotyczą jedynie rynku amerykańskiego, ale bądźmy szczerzy – prędzej czy później trafią także i do nas.

Źródło: IGN