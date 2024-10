Disney+ z totalnie poj*****m filmem | Newsy - PlanetaGracza

Wybaczcie słownictwo, ale to są rzeczy, które fani klasyki tandetnego horroru lubią najbardziej – miejscami żenujące, samoświadome, tanie hity kina klasy B, bez zbędnych upiększeń.

Carved już na Disney+

Carved to najnowszy film w katalogu platformy Disney+, którym ta nie chwali się tak naprawdę nigdzie. Brak większych informacji w sieci, na social mediach czy gdziekolwiek, a jest to przecież całkiem istotny na ten sezon dodatek. Mówimy przecież o obrazie przesiąkniętym atmosferą halloweenową, tak zresztą pożądaną przez fanów święta grozy.

Jeśli jednak tytuł Wam nic nie mówi, już spieszę wyjaśnić. Carved jest najnowszym filmem stworzonym dla platformy Hulu (w Polsce jest to część oferty właśnie serwisu Disneya) przez Justina Hardinga. Jest to pełnometrażowa wersja jego shorta pod tym samym tytułem. Co jednak powoduje, że to film idealny na seans przed Halloween? No wiecie, to historia… morderczej dyni. Nie, serio.

Grupa ocalałych zostaje uwięziona w historycznej wiosce w Halloween, gdzie muszą się zjednoczyć, aby walczyć z ożywioną, mściwą dynią. – głosi opis fabuły

Dlatego też bez ogródek mogę stwierdzić, że to bardzo porąbane dzieło, przesiąknięte tandetą właściwą choćby dla lat 80. Jedna mordercza dynia próbuje zamordować członków halloweenowej imprezy i w zasadzie nie ma tu nic więcej – żadnej głębi ani drugiego dna. Ale to właśnie dobrze, jeśli oczywiście lubujecie się w takim kinie. Wtedy znajdziecie tu sporo humoru, beznadziejne efekty specjalne i naleciałości z kina choćby kultowej Tromy.

Jeśli jednak chcecie coś mocniejszego, w tym miejscu znajdziecie listę najbardziej porąbanych filmów dostępnych na streamingu.