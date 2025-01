Kultowe Dino Crisis znów w sprzedaży. GOG pyta, jakie zapomniane produkcje mają wrócić

Pamiętacie jeszcze serię Dino Crisis? Nie no, jakże moglibyście zapomnieć! To przecież najlepsza marka survival horrorów osadzonych w świecie dinozaurów! Capcom przed laty dowiózł, choć od tamtej pory o marce jest niepokojąco cicho. Raz na jakiś czas producent daje pewne sugestie, że to IP może wrócić, ale to nic pewnego. Po sukcesie remake’ów Resident Evil, wcale bym się tym nie zdziwił.

Dino Crisis znów do kupienia dzięki GOG!

W cyfrowym sklepie GOG gracze i fani produkcji sprzed lat mogą w końcu nabyć PeCetowe wydanie Dino Crisis. Polska platforma zadbała o dostosowanie produkcji do dzisiejszych maszyn, oferując różne opcje graficzne, a także wsparcie rozdzielczości 4K i pełną kompatybilność z Windows 10/11. Zresztą, po sukcesie tych gier w PS Plus, to było jedyne sensowne posunięcie.

Tym samym każdy chętny może nabyć pierwszą lub drugą część albo też obydwie w łączonym pakiecie. Tytuły te objęto Preservation Program, co oznacza, że mogą doczekać się kolejnych łatek, w tym tych, gwarantujących wsparcie dla przyszłych wersji systemów operacyjnych.

GOG rusza też z nową inicjatywą – GOG Dreamlist. To tworzona wspólnie ze społecznością lista marzeń/życzeń graczy. Wybierają oni gry, które ciepło wspominają i chcieliby je kupić w wersji na współczesne PeCety. Głosować możecie już teraz, więc to niepowtarzalna okazja, aby wziąć udział w próbie przywrócenia Black & White, No One Lives Forever czy oryginalnych części Silent Hill.

