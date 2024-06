Dobry moment na powrót do Diablo IV. Darmowe prezenty i mnóstwo atrakcji

Każdy gracz Diablo IV – bez wyjątku – może zyskać sporo nowości bez żadnych opłat. To już samo w sobie sugeruje, że to dobry czas na powrót do Sanktuarium.

Diablo IV z wydarzeniem rocznicowym

Czerwiec to nie tylko pierwsze urodziny Diablo IV, ale również drugie takie wydarzenie dla Diablo Immortal, czyli niegdyś wysoce kontrowersyjnego mobilnego wydania hitu Blizzarda. Firma przygotowała więc szereg atrakcji dla fanów, a za sprawą części wydarzeń chce bardzo mocno zachęcić graczy do powrotu. Jak dla mnie – bomba.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania pierwszej rocznicy Diablo IV i drugich urodzin Diablo Immortal! Możecie zgarnąć nagrody przygotowane przez goblina, by uczcić kolejny rok rządów zła w Sanktuarium. Śmiało, zatopcie kły w piekielnie atrakcyjnych łupach w Diablo IV i Diablo Immortal dostępnych z okazji rocznicy. Dziękujemy za kolejny rok odpierania demonicznych sił Piekła i za to, że jesteście częścią społeczności Diablo. – informuje Blizzard

Zawsze miło przygarnąć darmowe rzeczy, których teraz ma być mnóstwo. Od wczoraj gracze Diablo IV mogę codziennie odbierać darmowe prezenty czekające na nich w cyfrowym sklepie gry. Oferta zmienia się co dobę, także warto wracać regularnie, aby nic nie pominąć. Wśród przedmiotów możemy liczyć m.in. na ekskluzywne przedmioty kosmetyczne. Na pierwszy ogień poszła skórka dla konia.

Diablo IV: Marsz Goblinów Część 1 Marsz Goblinów 6–13 czerwca Darmowe prezenty w sklepie 6–12 czerwca, do odebrania do 20 czerwca Część 2 Błogosławieństwo Matki Diablo Immortal: Marsz Goblinów Darmowy legendarny klejnot pięciogwiazdkowy 13 czerwca, do odebrania do 20 czerwca Grabieżca Goblinów 6–20 czerwca Goliat Złotem Przeklęty 6–18 czerwca Marsz Goblinów 6–13 czerwca Próba Grabieżcy Rocznicowy Bard

Pierwsze wydarzenie rocznicowe dla Diablo IV obfitować ma w zatrzęsienie goblinów skarbników, których będzie można teraz spotkać znacznie częściej. Z kolei później czeka nas “Błogosławieństwo Matki”, czyli limitowany event, w ramach którego każdy gracz może liczyć na większy przyrost punktów doświadczenia oraz złota.

