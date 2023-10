Diablo 4 do przetestowania za darmo. Są jednak spore ograniczenia

Blizzard postanowił sprezentować graczom darmową wersję Diablo 4 do przetestowania. Skorzystanie z niej możliwe jest na PC, a do zakończenia okresu pozostało niewiele czasu. Przed zainstalowaniem warto pamiętać o kilku ograniczeniach. Raczej nie będziecie w stanie znaleźć w grze wszystkiego, co przygotowali twórcy, choć sama możliwość przetestowania wydaje się być w porządku.

Diablo 4 do przetestowania za darmo na PC

Diablo 4 to jedna z największych premier tego roku, choć z pewnością nie wszyscy zainteresowani nabyli grę Blizzarda. Z tej okazji możecie skorzystać ze specjalnego okresu próbnego. Wersja trial najnowszego Diablo dostępna jest wyłącznie na PC i pozwala graczom sprawdzić, czy tytuł wpisuje się w ich oczekiwania. Żeby nie było tak kolorowo, jest kilka ograniczeń.

Przede wszystkim gra w darmowej wersji jest dostępna wyłącznie na PC. Aby pobrać Diablo 4 za darmo, musimy skorzystać z konta Battle.net. Gra waży niespełna 100 GB, więc przygotujmy miejsce na dysku i szybkie łącze internetowe. Darmowy trial dostępny jest jedynie do poniedziałku 30 października, do godziny 19:00 czasu polskiego. Czasu zostało zatem niewiele, choć powinien wystarczyć.

Głównie dlatego, że w ramach wersji testowej możemy rozwinąć naszą postać do maksymalnie 20 poziomu. To powinno jednak pomóc podjąć decyzję co do ewentualnego zakupu. Jeżeli będziecie zainteresowani pograniem na Steam i urządzeniu mobilnym od Valve, to nie będzie z tym problemu — gra dostała weryfikację na Steam Deck.

Przypominamy, że Diablo 4 ukazało się na rynku 6 czerwca 2023 roku. Gra dostępna jest na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.