Nowy StarCraft to strzelanka! Gra jest już w produkcji

Fani wyczekują nowej odsłony serii StarCraft od dawna i wiele wskazuje na to, że wkrótce odetchną z ulgą. Najnowsza plotka sugeruje, że w produkcji jest kolejna odsłona kultowego cyklu od Blizzard. Co najciekawsze, gra ma być nie strategią, ale… strzelanką. Robi się ciekawie.

Nowy StarCraft nadchodzi? Podobno to strzelanka

Od premiery ostatniej gry w uniwersum StarCraft minęło już naprawdę sporo czasu. Jako fani w ostatnich latach nie byliśmy zbytnio rozpieszczani, żeby nie powiedzieć, że wcale. Na szczęście niedługo może pojawić się nowa gra. Coś jest na rzeczy, bo plotkę przekazał sam Jason Schreier, insider i dziennikarz, który wielokrotnie popisywał się sprawdzonymi przeciekami. Co wiemy o grze?

Niestety niewiele, ale jest coś, co z pewnością was zainteresuje. Gra ma być spin-offem serii, który zaoferuje zupełnie inny rodzaj rozgrywki. W tym wypadku mowa o strzelance, która z oczywistych względów zerwie z RTS-owym rodowodem serii. Projekt ma być na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a mała ekipa deweloperów jest kierowana przez Dana Haya – ex-Ubisoft, który miał do czynienia m.in. z marką Far Cry. To zdecydowanie doświadczony twórca w temacie pierwszoosobowych gier akcji.

Oczekiwanie na nową grę z pewnością umili wam fakt dodania kultowych StarCraftów do biblioteki Xbox Game Pass.

