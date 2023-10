Diablo 4 na Steam Deck otrzymało pozytywną weryfikację. Mobilny hit od Blizzarda?

Już niedługo zabierzecie swój hit od Blizzarda do autobusu, pociągu, w drogę i gdziekolwiek będziecie chcieli. Wszystko za sprawą pozytywnej weryfikacji Diablo 4 na Steam Deck. Gra już jutro trafi na platformę Steam, a co za tym idzie będzie też dostępna do ogrywania na mobilnym sprzęcie od Valve. Szykujecie się na rozgrywkę w podróży?