Szykuje się potężny hit AAA i to za darmo. Nowe Delta Force rządzi na Steam

To dopiero testy alfa, ale gracze już chwalą grę, nawet w tak wczesnym stadium. Co więcej, bardzo dużo osób jest zainteresowanych dalszą rozgrywką.

Spodziewalibyście się, że najlepsze Call of Duty, a zarazem najlepszy Battlefield to nowe Delta Force? Bo ja szczerze mówiąc podchodziłem do tego wszystkiego z rezerwą. Teraz jednak, po opiniach graczy i YouTuberów, jestem coraz bardziej przekonany, że mówimy o hicie.

Delta Force: Hawk Ops rządzi i dzieli

TiMi Studios ma w zanadrzu nowy fenomen Steam, a przynajmniej wszystko wskazuje na to, że po premierze Delta Force: Hawk Ops przyciągnie tłumy graczy. Tytuł jeszcze się nie ukazał, ale obecnie trwają testy alfa. Zapisać się można do nich na Steam (więcej informacji w tym miejscu). Gra wygląda pięknie, to wiadome. Ale czy może dorównać największym z branży?

Tytuł zwany przez niektórych “Battlefield killerem” może już teraz pochwalić się sporą liczbą graczy na Steam. To wiadome, że trochę ich jest, skoro przecież nie każdy ma możliwość uczestniczenia w przedwczesnych rozgrywkach. Mimo wszystko wskaźniki SteamDB nie pozostawiają złudzeń – mamy nawet ponad 18 tys. graczy na serwerach w szczytowym momencie.

Nowa fala testów spowodowała więc, że gra podskoczyła aż o pięć miejsc na liście najpopularniejszych tytułów na platformie Valve (z miejsca 39. na 34.). Jak na alfę – robi wrażenie. Szczególnie że takie choćby Concord nie poradziło sobie ani trochę podobnie, a gra była dostępna w formie otwartej bety… no cóż.

Warto dodać, że recenzje alfy na Steam są w większości bardzo pozytywne. Gracze chwalą tytuł, a niektórzy piszą, że to “najlepsze Call of Duty i najlepszy Battlefield oraz extraction shooter od lat”. Możemy podobno liczyć na dopracowaną grafikę i balans rozgrywki oraz bardzo wciągające potyczki między graczami. Co więcej, optymalizacja ma radzić sobie świetnie – a to rzadkość, jak na ten etap prac. Dodając do tego fakt, iż mówimy o grze free-to-play… ciężko mi sobie wyobrazić inny scenariusz, niż to, że Delta Force: Hawk Ops zostanie wielkim hitem.

