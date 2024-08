Startują testy Delta Force: Hawk Ops. Nowy zwiastun wywoła opad szczęki

Testy nowej strzelanki powstającej na Unreal Engine 5 rozbudziły spore nadzieje fanów – oto bowiem powraca niegdyś uwielbiana seria Delta Force. I to w kompletnie darmowej postaci!

Delta Force: Hawk Ops – start testów!

Już dziś rozpoczynają się zamknięte alfa testy nowego Delta Force. I choć napisałem “zamknięte”, to jednak szanse na wzięcie w nich udziału ma każdy, bo twórcy losowo wybierają chętnych z puli zgłoszonych graczy. Co ciekawe, nadal można to zrobić. Wystarczy udać się na kartę gry na Steam i tam kliknąć “poproś o dostęp”. Potrzeba niestety trochę szczęścia, bo nie każdy będzie mógł zagrać.

Gra to nie tylko segment multiplayer oparty na zasadach znanych m.in. z serii Battlefield. Pojawią się rozległe mapy, z wieloma żołnierzami sterowanymi przez graczy oraz pojazdami w stylu samochodów, czołgów czy helikopterów. W grze znajdziemy także tryb będący tak naprawdę extraction shooterem. Wraz ze znajomymi, wybierzemy się na tajne misje w tajemniczym regionie, walcząc nie tylko z innymi graczami, ale również z postaciami sterowanymi przez sztuczną inteligencję.

Do tego wszystkiego solidną porcję zabawy dostać mają fani gier singleplayer. Nowe Delta Force przedstawi kampanię fabularną wzorowaną na filmie “Helikopter w Ogniu”. I to wszystko, rzecz jasna, za darmo. Brzmi pięknie? No jasne! Tym bardziej przedpremierowa możliwość zagrania jest tak sporym wydarzeniem.

Aby dodatkowo zainteresować potencjalnych fanów, twórcy przedstawili nowy zwiastun. Ten skupia się na osiągnięciach technologicznych dzięki Unreal Engine 5. Jest… naprawdę pięknie. Może nie będzie to najpiękniejsza strzelanka w historii, lecz jak na taki tytuł, oferuje naprawdę kolosalną jakość wizualną.

Źródło: Steam