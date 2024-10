Darmowy konkurent Battlefield z datą premiery. W Delta Force zagramy wkrótce

Jedna z najpopularniejszych wersji demo w trakcie Steam Next Fest dostała datę premiery otwartej bety! W Delta Force zagramy w grudniu!

Niebywały sukces wersji demonstracyjnej zapewne zasugerował twórcom, że poszli w dobrym kierunku. Darmowe Delta Force zadebiutuje już niebawem, choć jeszcze nie w pełnej wersji.

Delta Force z datą premiery na Steam

TiMi Studio oficjalnie ogłosiło, że ich nadchodzący w pełni darmowy shooter FPP w postaci Delta Force (wcześniej znanego jako Delta Force: Hawk Ops) zadebiutuje na Steam już 5 grudnia 2024 roku. Nie trzeba więc długo czekać, aby móc powrócić do niezwykle obiecującej rozgrywki. Niedawno gracze mieli okazję ograć darmowe demo umożliwiające dostęp do trybów multiplayer. Gra początkowo wyjdzie w formie otwartej bety jedynie na PC. Później pojawi się również na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz urządzenia mobilne.

Tytuł można chyba najlepiej opisać jako darmowego konkurenta serii Battlefield. Rozgrywka również umożliwia toczenie wielkich bitew na sporych mapach. Gracze mogą korzystać z bogatego wyposażenia, specjalnych umiejętności i gadżetów, a także sporej liczby broni palnej i nie tylko. Już w grudniu będzie można grać w klasyczny tryb PvP, moduł extraction shootera oraz kampanię singleplayer.

Otwarta beta gry ma całkowicie zastąpić debiut we wczesnym dostępie. Gracze mogą liczyć na przepustki sezonowe, ale pozbawione elementów pay-to-win. Pojawi się również pierwszy sezon, w ramach którego skorzystamy z nowych map, dodatkowego operatora, trybów rozgrywek czy mechanik, broni oraz sporej gamy poprawek błędów. Niestety, gorycz dla rodzimych może być taka, że gra na razie nie zaoferuje polskiej wersji językowej.

Źródło: Steam