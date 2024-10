Gry za darmo. Tysiące tytułów do sprawdzenia | Newsy - PlanetaGracza

Gracze uwielbiają gry za darmo, ale nie pogardzą też możliwością bezpłatnego przetestowania nadchodzących pozycji przed premierą. Właśnie dlatego warto zainteresować się wydarzeniem Steam Next Fest!

Steam Next Fest i gry za darmo liczone w tysiącach

Październikowe wydarzenie na Steam to kolejna odsłona uwielbianego cyklu atrakcji, w ramach których gracze mogą bez opłat przetestować tyle gier, ile tylko zdołają. Pobierać i próbować możecie bez limitu, więc tak naprawdę możecie spędzić sporo czasu na wybieraniu najbardziej wartościowych tytułów do sprawdzenia, a następnie nawet kilkadziesiąt bitych godzin na ich testowaniu. Żeby nie było tak ciężko – wybraliśmy dla Was kilka najciekawszych dem, które sprawdzicie za darmo.

W co warto zagrać na Steam Next Fest?

Nie będę ukrywał – nie da się tu zawrzeć wszystkich gier, które budzą jakieś nadzieje lub mogą okazać się po prostu dobrymi produkcjami. Jest ich po prostu zbyt wiele, a spora część skrzętnie ukryta jest w gąszczu tagów, gatunków i konkurencji. Dlatego też polecam samemu sprawdzić całą dostępną bibliotekę o właśnie, w tym miejscu! A co należy wyróżnić?

Uff – trochę tego jest, a to i tak sam wierzchołek góry lodowej. Sam z ochotą sprawdzę przede wszystkim nadchodzące Delta Force, które ma szansę rzucić rękawicę Battlefieldowi czy Call of Duty i do tego zupełnie za darmo (gra ma być free-to-play). Ciekawie zapowiada się również AI Limit, duchowy spadkobierca GTA, czyli The Precinct oraz polskie Sancticide, o którym niedawno pisaliśmy.

Gier, jak wspomniałem, jest mnóstwo. Część z nich możecie pobrać teraz, a grać nawet później, po zakończeniu festiwalu. Lepiej jednak nie próbować za często tego robić, bo większość tytułów dostępna jest tylko w ramach wydarzenia. Do tego część z dem oferuje wgląd w funkcje sieciowe, które po zakończeniu wydarzenia nie będą już dostępna. Steam Next Fest trwa do 21 października 2024 roku.

Źródło: Steam