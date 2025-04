Fani taktycznych shooterów mają powody do ekscytacji. Twórcy Delta Force zaprezentowali świeży fragment rozgrywki z wersji konsolowej gry, przygotowywanej z myślą o Xboxie. Materiał pojawił się w najnowszej aktualizacji wideo na YouTube i wygląda na to, że premiera na konsolach jest coraz bliżej.

Nowy materiał z Delta Force na Xbox

Deweloperzy zdradzili, że już niedługo gra doczeka się własnej karty w Xbox Store oraz na PlayStation Store, gdzie będzie można dodać ją do listy życzeń. Prace nad konsolową wersją są na zaawansowanym etapie — system sterowania na padzie jest niemal ukończony.

Pierwotnie Delta Force miało pojawić się na konsolach w pierwszym kwartale 2025 roku, jednak termin ten został przesunięty z powodu kilku technicznych wyzwań. Twórcy podkreślają, że największym wyzwaniem jest zapewnienie uczciwego systemu sterowania dla taktycznego shootera na padach. Gra nie trafi na rynek, dopóki nie spełni wysokich, wewnętrznych standardów jakości studia.

Mimo opóźnień wszystko wskazuje na to, że premiera jest już na horyzoncie. Delta Force to darmowa strzelanka, która na Steamie zdobyła już niemal 100 tysięcy recenzji od graczy, choć obecnie jej ocena to „Mieszane”. Ciekawe, jak gra zostanie przyjęta na Xboxie — przekonamy się o tym najpewniej już w nadchodzących miesiącach.

Zobacz też: Te gadżety to szaleństwo. Serio ktoś to w ogóle kupił?

Kto z was planuje ograć ten tytuł na platformie Microsoftu?

Źródło: purexbox.com