Macie tę grę z 2013 roku w pudełku? W internecie sprzedają ją za prawie 200 tys. zł

Macie pudełkową edycję gry Deadpool z 2013 roku? Jeśli tak, to możecie spróbować swojego szczęścia. To nowy trend na serwisach aukcyjnych, lecz jego słuszność jest… mało sensowna.

Deadpool Deadpoolowi nierówny – szczególnie pod kątem gra i film. Bo film to prawdziwie udane kino, a gra… no cóż, raczej mało kto wspomina ją szczególnie pozytywnie.

Deadpool na serwisach aukcyjnych – cena zwala z nóg

Dziś nieco zapomniana gra z 2013 roku odżyła – za sprawą kinowego przeboju Deadpool & Wolverine. Fani ironicznego antybohatera najwyraźniej zapragnęli zagrać w grę, która od 2017 roku nie jest już dostępna w sprzedaży. Tytuł wyprodukowany przez High Moon Studios i wydany przez Activision jakiś czas po premierze doczekał się remastera w wersji PS4 i Xbox One, ale w końcu spadł ze stołka i dziś nie da się go kupić w edycji cyfrowej. Pozostały więc upolowane wcześniej przez innych graczy pudełka.

Ich ceny i tak są bardzo wysokie – dotychczas największe ceny na choćby eBayu to około 140 dolarów, czyli jakieś 550 zł. Niedawno w serwisie pojawiło się jednak ogłoszenie, które zwaliło innych potencjalnych sprzedawców i klientów z nóg. Ktoś wystawił pudełkową wersję gry za ponad 49 tys. dolarów, czyli niecałe 200 tys. zł. Pogrzało? Chyba tak, albo ogłoszenie to było żartem. W końcu w opisie dało się przeczytać, że to dla “bogatych fanów Deadpoola, którzy chcą udowodnić, jak bardzo kochają Deadpoola”. Uh…

Ogłoszenie z chorą ceną zniknęło jednak dość szybko – nie wiemy, czy ktoś je usunął, czy zareagowali admini serwisu. Z pewnością jednak nikt nie kupiłby gry w tej cenie. Może, gdyby jeszcze była dobra, ale… no, niestety zbytnio nie jest. Mimo wszystko zainteresowanie wokół marki rośnie!

Źródło: GameRant