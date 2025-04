Prototype powróci? Nowa odsłona z uwielbianym bohaterem ma znajdować się w produkcji

Po 13 latach możemy doczekać się nowego Prototype. Activision rzekomo pracuje nad wskrzeszeniem serii i to z Alexem Mercerem w roli głównej!

Po trzynastu latach od premiery ostatniej części serii Prototype, pojawiły się informacje sugerujące, że Activision pracuje nad nową odsłoną gry, w której głównym bohaterem ponownie będzie Alex Mercer. Według przecieku, akcja gry ma toczyć się w Nowym Jorku, a gracze ponownie będą mogli korzystać z umiejętności zmiany kształtu i przejmowania tożsamości innych postaci. Źródłem tych informacji jest osoba, która twierdzi, że uczestniczyła w testowym pokazie nowej gry. Co ciekawe, autor wpisu usunął swój post na Reddicie. Nie oznacza to, że był nieprawdziwy, istnieje szansa, że samo Activision postanowiło działać i nakazać usunięcie tych informacji. Nadal to jednak nic pewnego.

Warto przypomnieć, że w Prototype 2 głównym bohaterem był James Heller, a Alex Mercer pełnił rolę antagonisty. Fabuła sugerowała, że Mercer zginął pod koniec gry, jednak nowe informacje wskazują, że postać ta przetrwała i powróci w nadchodzącej odsłonie. Powrót do Nowego Jorku jako miejsca akcji może oznaczać kontynuację znanych wątków fabularnych. Zresztą, fani marki z pewnością nie mogą się doczekać next-genowego Prototype stworzonego w oparciu o najnowsze możliwości technologiczne. Sam chętnie przyjąłbym nawet remaster, nie mówiąc już o pełnoprawnej „trójce”.

Seria Prototype zyskała uznanie dzięki unikalnemu podejściu do rozgrywki, łącząc otwarty świat z dynamiczną akcją i nietypowym bohaterem. Mimo to, po słabszych wynikach sprzedaży drugiej części, Activision zrezygnowało z kontynuacji serii. Obecne przecieki sugerują jednak, że firma zdecydowała się dać serii drugą szansę, być może w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie graczy i nostalgię za tytułami z poprzedniej dekady.​ I, tylko być może, jest w tym nieco zasługi Microsoftu.

Źródło: tech4gamers