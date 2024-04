Dopiero po roku od premiery Dead Island 2 na PC, doczekaliśmy się debiutu gry na Steam. Tytuł od razu wpadł do promocji na platformie Valve, ale i tak można go kupić o wiele taniej.

Premiera Dead Island 2 na Steam miała miejsce kilkanaście godzin temu i na start cena gry została ścięta o 50 procent. Do 29 kwietnia za standardowe wydanie płacimy 126,76 zł, a za Deluxe 137,32 zł. Tylko po co przepłacać, jak da się kupić oba wydania jeszcze o ponad 25 zł taniej? Poniżej znajdziecie linki do tanich kluczy Steam.

Swoją drogą, jeśli chcecie zobaczyć naprawdę dobre promocje na gry Steam, zebraliśmy dla Was 45 bardzo dobrych tytułów, w tym AAA, za które płacimy kilka złotych. I najważniejsze – nie ma tutaj żadnego haczyka:

Dead Island 2 na Steam najtaniej. Gdzie kupić?

Kto chciałby tani klucz Steam na DI2, może skorzystać z naprawdę dobrej oferty sklepu Instant Gaming, płacąc za zakupy np. poprzez BLIK:

Wydanie Deluxe zawiera, oprócz samej gry, dodatki Character Pack 1 – Silver Star Jacob, Character Pack 2 – Cyber Slayer Amy oraz Golden Weapons Pack.

DI2 to gra akcji z widokiem FPP, która zabiera nas do opanowanego przez zombiaki Los Angeles. Jako jeden ze szczęśliwców, jesteśmy odporni na wirusa. Zamiast po ugryzieniu przez nieumarłego zamienić się w potwora, otrzymujemy nadnaturalne zdolności. Musimy jakoś przetrwać, a nie jest łatwo, ponieważ całe miasto zostało zamknięte przez wojsko i objęte kwarantanną.