Gry na Steam do 10 zł, w tym AAA. Wybraliśmy 25 tytułów za garść drobniaków

Czy to będzie najlepiej wydana “dyszka” na gry w Twoim życiu? Polecamy dzisiaj 25 różnych gier na Steam, na których oszczędzamy sporo kasy. W naszym zestawieniu znajdziesz wyścigi, strzelanki, przygodówki, horrory, platformówki i inne gatunki. To, co je łączy, to przyzwoite oceny i niska cena.

To już drugie zestawienie tanich gier na Steam, które dla Was stworzyliśmy w tym miesiącu. W pierwszym polecaliśmy gry do 5 zł, a że tekst spotkał się z dużym zainteresowaniem, postanowiliśmy sprawdzić, co fajnego możemy kupić do “dyszki”. I od razu zaznaczamy, że nie nadziejecie się tutaj na średniej jakości indyki czy niegrywalne kupki pikseli. Wybraliśmy jedynie popularne tytuły lub mniej znane, ale z wybornymi ocenami. Prawdopodobnie wielu z Was zaskoczy się, że nie miało pojęcia o istnieniu tak dobrych gier, które inni chwalą i dobrze się przy nich bawią. Wszystkie polecane tanie gry na Steam kupimy w Instant Gaming, gdzie zapłacimy za zakupy np. poprzez BLIK.

Jeśli chcecie również odebrać jakieś gry nie płacąc ani grosza, polecamy sprawdzić naszą sekcję z grami za darmo. Znajdziecie tam nie tylko tytuły na Steam, ale i na inne platformy. Posiadacze konsol PlayStation niech natomiast sprawdzą nasz wybór 20 mocnych tytułów, których ceny zaczynają się od… 2 zł z groszami.

Saints Row to pierwsza polecana tania gra na Steam

Zaczynamy od taniutkiego Saints Row, które naszym zdaniem jest grą bardzo dobrą, choć niektórzy gracze wystawiają jej średnie noty. Jednak to tytuł warty ogrania, a tutaj dostaniemy go za 8 zł z groszami. Gra jest zwariowaną strzelanką przenoszącą nas do fikcyjnego miasta na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Budujemy tutaj własną organizację i ruszamy po władzę nad całą metropolią.

Kup Saints Row za 8,57 zł (zamiast wydawać 126,74 zł na Steam)

Mortal Shell

Jeśli lubicie gry RPG akcji typu soulslike, powinniście sprawdzić Mortal Shell, które gwarantuje sporo emocji w opanowanym przez potwory świecie. Jest mrocznie z klimatem rodem z horrorów. Walka jest typowo zręcznościowa, ale jak to w souslike bywa, bardzo trudna i wymagająca od nas strategicznego myślenia. Wyróżnikiem Mortal Shell jest to, że nasz bohater nie posiada własnego ciała, a zamiast tego przejmuje kontrolę nad powłokami po pokonanych przeciwnikach.

Kup Mortal Shell za 9 zł (zamiast wydawać 99 zł na Steam)

Swords Fantasy: Battlefield

To bardzo pozytywnie oceniana gra akcji będąca jeszcze we wczesnym dostępie, w której toczymy walki na miecze z perspektywy trzeciej osoby. Wszystko w klimacie starożytnej mitologii, gdzie fabuła kręci się wokół narodzin Herkulesa. Czekają na nas proceduralnie generowane światy oraz epickie bitwy w 6 różnych krainach.

Kup Swords Fantasy: Battlefield za 4,61 zł (zamiast wydawać 49,99 zł na Steam)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Oto propozycja dla osób, które uwielbiają platformówki 2,5D oraz 3D (tutaj mamy połączenie obu typów). Za Yooka-Laylee odpowiadają twórcy genialnego Donkey Kong Country, którzy i tutaj nieźle się spisali. Jest niesamowicie kolorowo, bajecznie i dynamicznie. Przejmujemy kontrolę nad kameleonem imieniem Yooka i towarzyszącym mu nietoperzem Laylee. Przed nami dziesiątki malowniczych lokacji i zagadek środowiskowych.

Kup Yooka-Laylee and the Impossible Lair za 9,56 zł (zamiast wydawać 107,99 zł na Steam)

John Wick Hex

W naszym zestawieniu tanich gier na Steam znalazł się również bardzo dobry John Wick Hex. To pełna akcji gra strategiczna, w której wcielamy się w profesjonalnego płatnego zabójcę. Opowiada ona historię osadzoną przed wydarzeniami znanymi z filmów, zatem to dobre “uzupełnienie” dla fanów uniwersum.

Kup John Wick Hex za 6,07 zł (zamiast wydawać 107,99 zł na Steam)

NASCAR Heat 4

Jeśli kogoś kręci gnieciona karoseria, niesamowite prędkości i rywalizacja na torze, niech zerknie na taniutki NASCAR Heat 4. Siadamy tutaj za kierownicami licencjonowanych samochodów i ścigamy się na 38 autentycznych torach. Choć gra stawia na realizm, posiada również tryb z jazdą zręcznościową, zatem nowicjusze w temacie symulatorów również powinni się nieźle bawić.

Kup NASCAR Heat 4 za 6,55 zł (zamiast wydawać 67,99 zł na Steam)

Mortal Kombat 11

Któż nie słyszał o marce Mortal Kombat? Ale może nie każdy grał w jedenastą odsłonę serii… W promocji kupimy ją za nieco ponad 7 zł, a więc w cenie bochenka chleba. Gra posiada kampanię fabularną, potyczki sieciowe i sporo zawartości dla jednego gracza. Powracają klasyczne Wieże z szeregiem wyzwań oraz Wieże Czasu, jest również system Custom Character Variations, dzięki któremu dostosujemy zawodników do własnych upodobań.

Kup Mortal Kombat 11 za 7,24 zł (zamiast wydawać 299 zł na Steam)

Worms Rumble

Worms Rumble jest nietypowym przedstawicielem kultowych “robali”, ponieważ zabawa nie opiera się tutaj na systemie turowym. Zamiast tego prowadzimy wojnę totalną w czasie rzeczywistym, choć oczywiście nadal możemy łączyć się w drużyny. Na mapie znajduje się do 32 graczy, mamy też tryby Deathmatch i Ostatni robal. Czego chcieć więcej? Zwłaszcza w tak niskiej cenie.

Kup Worms Rumble za 4,31 zł (zamiast wydawać 53,99 zł na Steam)

