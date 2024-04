Gry na Steam jak za darmo. Wybraliśmy 20 świetnych tytułów do 5 zł

Gry Steam w gigantycznych promocjach i bardzo niskich cenach. Nawet nie wiecie, że tak świetne tytuły można kupić za niecałe 5 zł. Zobaczcie, jakie tytuły na PC polecamy.

Podczas gdy wszystko drożeje, nadal możemy zaopatrzyć się w gry na PC tak tanio, że po prostu ciężko uwierzyć. Wystarczą 4 zł z groszami, by kupić coś naprawdę ciekawego, za co normalnie płacimy po kilkadziesiąt złotych, a nawet ponad stówkę. I nie chodzi nam o gry retro, a współczesne produkcje i marki znane często na cały świat. Oczywiście w naszym zestawieniu znajdziecie również coś starszego, lecz będą to wyjątkowe klasyki, które po prostu należy znać. Nie ważne, czy lubisz wyścigi, strzelanki, przygodówki, horrory bądź survivale. Każdy znajdzie w naszym zestawieniu coś dla siebie. Wszystkie tanie gry Steam kupimy w Instant Gaming w postaci kluczy, za które zapłacimy np. poprzez BLIK. Polecamy również sprawdzić wszystkie dostępne gry za darmo.

Batman: Arkham Asylum GOTY

To niesamowicie wysoko oceniana gra z Batmanem, która łączy w sobie elementy przygodówki, chodzonej bijatyki oraz skradanki. Wydanie Game of the Year Edition zawiera dodatkowe cztery mapy i możliwość gry jako Joker w dodatkowych wyzwaniach.

Kup Batman: Arkham Asylum GOTY za 4,72 zł (zamiast płacić 71,99 zł na Steam)

Styx: Master of Shadows

To kolejna świetna gra z elementami akcji, skradanki i RPG. Wkraczamy do mrocznego świata fantasy wcielając się w doświadczonego goblińskiego zabójcę. Cel jest z pozoru prosty – dostać się do Wieży Akenash i wykraść drogocenny, magiczny bursztyn. Ale droga do celu to już trudny orzech do zgryzienia.

Kup Styx: Master of Shadows za 4,37 zł (zamiast płacić 71,99 zł na Steam)

Book of Demons

Book of Demons to naprawdę wyjątkowa gra hack & slash oparta na kartach. Nie dość, że wyróżnia się ciekawą oprawą graficzną, to zawiera świetny system walki i rozwiązanie, dzięki któremu sami decydujemy o długości swoich przygód. Mamy tutaj losowo generowane podziemia, 70+ typów potworów z różnymi cechami i zasadami czy tryb Roguelike dla fanów wyjątkowej trudności.

Kup Book of Demons za 4,37 zł (zamiast płacić 89,99 zł na Steam)

Chicken Police – Paint it RED!

Bez wątpienia, ta gra powinna znaleźć się na dysku każdego posiadacza PC, który lubi oryginalne gry przygodowe połączone z absurdalnym humorem. Tytuł posiada przytłaczająco pozytywne oceny na Steam, a o czym opowiada? To dzika opowieść o miłości, śmierci, kurczakach i odkupieniu. Zobaczcie zresztą zwiastun.

Them and Us

Them and Us to klasyczna gra typu survival horror, w której nacisk położony jest na atmosferę i immersję gracza. Nie jest to może tytuł genialny, ale za taką cenę naprawdę warto sprawdzić, jeśli lubicie dreszczyk emocji. No i od razu widać tutaj niesamowicie mocna inspirację serią Resident Evil.

Kup Them and Us za 4,37 zł (zamiast płacić 142,99 zł na Steam)

Drift21/CE

Oto pierwszy przedstawiciel gatunku wyścigów, jaki Wam dzisiaj proponujemy w niskiej cenie. Konkretniej, jest on dedykowany fanom driftingu, ponieważ właśnie na nim opiera się gameplay. Zatem podrasuj swoje wymarzone auto do driftu, wymieniaj części, poprawiaj osiągi i rzuć wyzwanie innym graczom.

Kup Drift21/CE za 4,67 zł (zamiast płacić 124 zł na Steam)

Maid of Sker

Oto kolejny przedstawiciel horroru i survivalu, którego po prostu żal nie brać za 4 zeta. Gra posiada bardzo pozytywne oceny, a fabuła osadzona jest w odległym hotelu o makabrycznej historii rodem z brytyjskiego folkloru. Mamy tutaj realistyczna grafikę oraz system oparty na technologii AI, wykorzystujący trójwymiarowy dźwięk jako podstawową metodę przetrwania. Możemy Wam zagwarantować, że ciary przechodzą po plecach podczas grania w Maid of Sker.

Kup Maid of Sker za 4,72 zł (zamiast płacić 89,99 zł na Steam)

The Gunk

Jeśli nie słyszeliście o The Gunk, to pora to zmienić. To świetna przygodowa gra akcji TPP stworzona przez szwedzkie studio Image & Form, autorów serii SteamWorld. Naszym zadaniem jest uratowanie całej planety przed… śluzem. Może nie brzmi ciekawie, ale uwierzcie nam, że jest bardzo interesująco.

Kup The Gunk za 4,37 zł (zamiast płacić 89,99 zł na Steam)

