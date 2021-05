Ruszyły Days of Play 2021. Event trwa, wkrótce spore promocje

Wystartowało Days of Play 2021. Tegoroczna edycja święta graczy PlayStation przyniesie ze sobą ogrom atrakcji dla fanów marki i eventy z nagrodami, które upiększą Wasze konsole.

11 maja doczekaliśmy się zapowiedzi wyczekiwanego wydarzenia PlayStation. Days of Play 2021 wystartowały dziś rano i możemy już angażować się w pierwsza turę wydarzenia.

Zgodnie z rozpiską, do 24 maja gracze będą mogli grać i zdobywać trofea, aby odblokować nagrody w postaci avatarów i motywów dla swojej konsoli. Po osiągnięciu przez społeczność wyznaczonego progu, w ciągu dwóch dni roboczych na nasze konta trafią prezenty.

Kolejne tury odbędą się kolejno od 25 maja do 1 czerwca i od 1 do 7 czerwca. Każda z nich zagwarantuje nam inne nagrody i łącznie zgarniemy nawet kilkanaście różnych dodatków kosmetycznych.

Days of Play to jednak nie tylko nagrody, ale też promocje. Wkrótce dowiemy się, kiedy wystartuje specjalna wyprzedaż w PlayStation Store. Dodatkowo należy się spodziewać, że promocje zagoszczą też w sklepach stacjonarnych. Konkrety poznamy za jakiś czas.

Jeśli jeszcze nie zapisaliście się do tegorocznego Days of Play, zrobicie to w tym miejscu. Zapisanie się jest niezbędne, jeśli chcemy zdobyć nagrody, ale mogą to zrobić wszyscy gracze. Nawet ci bez aktywnej subskrypcji PlayStation Plus.

Dodatkowo miejcie na uwadze, że rejestrować można się tylko do 31 maja, a jeśli zarejestrujecie się po starcie danej tury, nie zdobędziecie nagród, które do niej przypisano.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.