Days of Play 2021. Nadchodzą prezenty i promocje od PlayStation, można się już zapisywać

Sony zapowiedziało Days of Play 2021. Tegoroczna edycja święta graczy PlayStation zapewni nam wiele promocji i masę ciekawych nagród zdobywanych poprzez specjalne wydarzenia.

Jeśli jesteście posiadaczami PS4 i/lub PS5, Sony zaprasza Was na wielkie święto graczy. Wydawca oficjalnie zapowiedział tegoroczną edycję Days of Play. W trakcie wydarzenia dane nam będzie wziąć udział w konkursach z nagrodami, zagrać po sieci bez PlayStation Plus w trakcie darmowego weekendu i zaopatrzyć się w wymarzone tytuły na specjalnej wyprzedaży.

Days of Play 2021 startuje 28 marca i kończy się 8 czerwca. Terminy rozpoczęcia wyprzedaży i weekendu online bez PS Plus poznamy w późniejszym terminie. Warto też zaznaczyć, że promocje najpewniej obejmą również sklepy poza wirtualnym PS Store.

W trakcie wydarzenia odbędą się trzy fazy konkursów, w których każdy uczestnik będzie miał szansę zgarnąć nagrody. Mowa o avatarach dla Waszych kont PSN i motywach dla PlayStation 4.

Aby wziąć udział w konkursach wystarczy zarejestrować się do wydarzenia w tym miejscu i po prostu grać. Jeśli cała społeczność graczy osiągnie wyznaczone cele, nagrody zostaną przekazane każdemu uczestnikowi. Pamiętajcie, że nie otrzymacie nagród bez rejestracji do wydarzenia.

Days of Play jest dostępne również dla graczy bez abonamentu PlayStation Plus. Poniżej znajdziecie rozpiskę z nagrodami i wyznaczonymi przez Sony wyzwaniami.

Harmonogram tegorocznych konkursów Days of Play

Źródło: PlayStation

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.