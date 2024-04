Tak pięknego Days Gone jeszcze nie widzieliście. “Remaster” pobierzecie już teraz

W sieci pojawił się fanowski projekt, który w zasadzie odświeża całą grafikę Days Gone. Modyfikacja dostępna jest do pobrania za darmo.

Świt Żywych Trupów to kultowy dziś w zasadzie horror w reżyserii Zacka Snydera o zombiakach. Nic dziwnego, że modyfikacja w swoim tytule nawiązuje do uznanego filmu.

Days Gone z fanowskim remasterem na PC

Ja wiem, że każdy fan Days Gone nie może przeboleć, że najpewniej nigdy nie dostaniemy kontynuacji. Plotek było sporo, ale już jakiś czas temu Sony oficjalnie “ubiło” projekt. Nawet jego twórcy twierdzili, że moglibyśmy dostać “dwójkę” dawno temu. Zamiast tego Bend Studio pracuje nad czymś kompletnie nowym. Nadal nie wiemy, nad czym dokładnie.

Dlatego też fani produkcji o zombiakach regularnie do niej wracają. Tylko, tak na dobrą sprawę, ileż można? Chciałoby się coś nowego, coś świeżego, więc moderzy wzięli sprawę w swoje ręce. Wypuścili modyfikację dla wersji PC, która zdecydowanie ulepsza grafikę w grze. Projekt Reshade poprawia głębię ostrości, uatrakcyjnia kolory i cienie, dodając bardziej dopracowane oświetlenie. Słowem: remaster od fanów pełną gębą!

To tylko kilka screenów z modyfikacji, która faktycznie zmienia tytuł nie do poznania. Wygląda o wiele lepiej, szczególnie w porównaniu z wersją na PS4. Moda pobierzecie z tego miejsca na Nexus Mods. Jak go zainstalować? Moder podzielił się instrukcją.

1) Pobierz i zainstaluj wersję (4.9.1) Reshade ze WSZYSTKIMI PAKIETAMI (bardzo ważne) na https://reshade.me/ w katalogu gry w Directx10/11/12.

2) Pobierz Unrar mój .RAR, a następnie umieść mój pakiet “Reshade-shaders” z moim presetem w katalogu gry (tam, gdzie masz daysgone.exe).

3) Uruchom grę

4) Naciśnij [Home] i zakończ instalację.

5) Wybierz Dawn of the Dead – Reshade w ustawieniach wstępnych.

6) Skonfiguruj “Edytuj globalne definicje preprocesora” : RESHADE_DEPTH_INPUT_IS_REVERSED musi być ustawione na 1 (w Edytuj globalną definicję preprocesora).

Miłej zabawy!

Źródło: Nexus Mods