Oceny 10/10, dzisiaj premiera. Odbierz za darmo na Steam, PlayStation i Nintendo Switch

Dave the Diver to fenomenalna gra, która doczekała się właśnie dodatku z Godzillą. Pierwsze oceny na Steam? Same pozytywne, zatem czas pobierać nową przygodę za darmo.

Posiadacze komputerów PC oraz konsoli Nintendo Switch znają Dave the Diver już od zeszłego roku. Dopiero w kwietniu tego roku tytuł wylądował na PS5 i PS4, od razu trafiając do oferty PS Plus Extra. Dzisiaj, 23 maja, gra otrzymała zapowiadany dodatek z Godzillą. Możemy go pobierać na wszystkich platformach, na których wylądowała “podstawka”. DLC jest darmowe przez limitowany czas, ale można je zdobyć aż do 23 listopada. Lecz po co czekać, skoro pierwsze 90 opinii na Steam to same pozytywy? Dzięki temu dodatek posiada wyłącznie oceny 10/10. Cóż w nim takiego?

Już sama koncepcja Dave the Diver została doceniona i tuż po premierze na Steam okazało się, że mamy hit. Obecnie podstawowa wersja gry posiada ponad 91 tysięcy opinii na Steam, z czego pozytywne recenzje stanowią 97 procent. Gra dostała drugie życie po wprowadzeniu jej do PS Plus w kwietniu tego roku, a teraz hype został podtrzymany bardzo udaną premierą DLC z Godzillą.

Dave the Diver – pobierz za darmo dodatek ze Steam, PS Store i sklepu Nintendo

Przypominam, że akcja DLC rozpoczyna się w momencie, gdy ranna Godzilla pojawia się w głębinach Blue Hole, czyli miejscu, gdzie nasz bohater Dave łowi ryby. Podąża za nią G-Force, międzynarodowa organizacja wojskowa, której zadaniem jest utrzymanie pokoju na świecie. Lecz niespodziewanie w głębinach pojawia się ktoś jeszcze – niebezpieczny Ebirah, gigantyczny krab z filmu Potwór z Głębin (1966).

Czeka nas zatem walka z wielkim krabem, będziemy musieli sprzymierzyć się z Godzillą, a i jeszcze zebrać figurki potworów rozrzucone po całym Blue Hole.

Źródło: X