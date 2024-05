Bestseller maja na Steam w kapitalnej promocji. Gracze kupują bez zastanowienia

W kwietniu polecaliśmy Wam polski i fenomenalny Manor Lords w niskiej cenie i kto przegapił nasz wpis, ma jeszcze okazję naprawić ten błąd. Gra nadal jest dostępna w promocji. W maju jednym z hitów okazała się natomiast survivalowa gra V Rising i kto o niej nie słyszał, to poniżej obejrzy zwiastun oraz zobaczy, gdzie zapłacić za ten tytuł nie 161,99 zł, a jedynie 106,15 zł. To prawie o 1/3 taniej, co w przypadku nowości jest doskonałą okazją. Sama gra znajduje się obecnie wśród bestsellerów miesiąca na Steam. Oceniło ją na platformie Valve ponad 78 tysięcy graczy, z czego aż 88 procent to recenzje pozytywne.

V Rising na Steam taniej o prawie 56 zł

V Rising to sieciowa gra survivalowa, przesiąknięta mrokiem i czającymi się zewsząd kreaturami. My wcielamy się w wampira, który po setkach lat snu budzi się w swojej krypcie. Szybko odkrywamy, jak bardzo zmienił się świat, ale co tam – wampir znajduje się na szczycie łańcucha pokarmowego i zamierza odbudować swoje imperium. Trafiamy do ogromnego otwartego świata, który ma upaść przed nami na kolana. Plądrujemy wioski, wysysamy wieśniaków, walczymy z innymi potworami zamieszkującymi dzikie ostępy i knieje oraz… zmykamy przed słońcem. Jak to w legendach bywa, tak i tutaj nasz krwiopijca jest silny tylko po zmierzchu. Promienie słoneczne to jego największe przekleństwo.

Kto chce powędrować po mrocznym świecie w skórze wampira, może kupić klucz Steam na grę w promocji sklepu Instant Gaming, płacąc za grę przez BLIK. Klucz otrzymamy od razu po dokonaniu płatności i wystarczy go aktywować na Steam. Cała transakcja jest szybka, bezbolesna i bezpieczna:

Podróż naszego wampira nie polega jedynie na bezmyślnym zabijaniu. Musimy przecież stworzyć swoje imperium. Ważnym elementem gry jest zatem dbanie o swoją fortecę, oraz szykowanie armii, którą tworzymy z ludzi przemienionych w wampiry. A z kim walczymy? Inni gracze również, jako krwiopijcy, budują własne armie oraz fortece. Szykujemy się zatem na odpieranie ich ataków, sami ruszamy do boju i zawieramy sojusze. Władca może być tylko jeden.

Źródło: Instant Gaming