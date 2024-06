Xbox chwali sam siebie. Firma “zasługuje na pozytywną ocenę”

“Świetna robota, Xbox!”. “Dzięki, Xbox, Tobie też idzie nieźle!”. “No jasne, Xbox, dzięki”. “Microsoft też sobie poradziło”. “Oczywiście, że tak, naprawdę dobra robota”. “Dzięki chłopaki, Microsoft zawsze w formie”. Nie, wcale nie słyszę głosów. A Ty, Matt?

Xbox chwali samo siebie

Od dawna w gamingu nie zatrzęsło niczym szczególnym, poza może zapowiedzią GTA VI. Prócz tego – posucha i to koszmarna. Szczególnie ze stajni Sony, bo gracze na PS5 nawet nie do końca wiedzą, na co mogą czekać. Tegoroczną pałeczkę przejął więc Microsoft, który nie tylko został najlepszym wydawcą gier na sprzęt konkurencji, ale szykuje też kolejne premiery first-party. W tym roku mamy doczekać się przecież Avowed czy gry Indiana Jones.

Nic dziwnego, że “królem” letnich pokazów został Xbox. Firma zaprezentowała sporo oczekiwanych produkcji, w tym swoje największe hity, oraz ujawniła kolejne tytuły AAA, w stylu choćby nowego Gears of War. Pokaz należał do mocnych, a sami przekonacie się o tym w naszym artykule. Gracze Sony zaczęli zazdrościć, a fani Nintendo też (ale krótko, bo późniejsza prezentacja Metroid Prime 4 również pozamiatała).

Zdecydowanie więc mówimy o sukcesie, więc po kilku tygodniach od prezentacji szef Xbox Games Studios Matt Booty w rozmowie z Variety został zapytany o to, jak ocenia prezentację własnej firmy. Nie pokusił się o konkretną ocenę, ale odpowiedział dyplomatycznie. Nadal jednak nie da się nie odnieść wrażenia, że chwali sam siebie.

Zakres prezentowanych treści był po prostu fantastyczny. Gdybym opierał się na reakcjach fanów i niektórych reakcjach prasowych, które tam widziałem, powiedziałbym, że zasługujemy na całkiem pozytywną ocenę. To zawsze duże źródło energii. To inspirujące. To wspaniałe dla naszych zespołów widzieć reakcje tego ranka. Oglądałem kompilację niektórych reakcji na zwiastun Gears of War. Wspaniale było zobaczyć, jak fani naprawdę rezonują z podejściem, które tam przyjęliśmy. – skomentował Booty

I choć to oczywiście “wręczanie medalu samemu sobie”… ma to sens. Booty faktycznie może pochwalić się udanym pokazem, a nawet i ja zacząłem lekko żałować, że nie posiadam Xboksa.

Źródło: mp1st