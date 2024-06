Xbox zaczyna miesiąc na poważnie. 2 darmowe gry do odebrania

Czy istnieje lepszy sposób na rozpoczęcie wakacji od rozpoczęcia zabawy w jakiejś ciekawej grze? To się dobrze składa, bo z okazji nowego miesiąca konsola Xbox otrzyma 2 darmowe gry. Wśród nich wyczekiwana sieciowa gra RPG, a także tytuł akcji na podstawie znanego anime. Cóż, choć gry są “tylko” dwie, to jest w czym wybierać.

Darmowe gry na Xbox. Nowości na lipiec

Przełom czerwca i lipca to dla posiadaczy konsol Xbox szansa na zagranie w dwie darmowe gry. Nie jest to w żadnym wypadku okresowa promocja, lecz premiery tytułów, które są lub będą dostępne za darmo. Mowa o dość różniących się od siebie tytułach, jednak z pewnością przypodobają się miłośnikom gier akcji. O jakich grach mowa? Oto nowe darmowe gry na konsole Microsoftu:

Bleach: Brave Souls – za darmo już teraz

The First Descendant – za darmo od 2 lipca

Jeżeli chodzi o Bleach: Brave Souls, to poniżej znajdziecie gameplay z Series X:

A tutaj czeka na was wideo z The First Descendant:

Mocnym uderzeniem będzie z pewnością The First Descendant, czyli wyczekiwana sieciowa gra RPG, o której więcej przeczytacie tutaj. W grze czeka na nas kooperacja ze znajomymi (do 4 osób) i wiele innych.

