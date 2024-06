W sieci pojawił się nowy i całkiem długi gameplay z gry The First Descendant. Sieciowa strzelanka została zaprezentowana na 19-minutowym materiale, który pokazuje nam, jak wygląda walka i nie tylko. No i niestety, ale nie mam dla was dobrych wieści. To produkcja dająca nam wrażenie, że gdzieś już to widzieliśmy — i to niejednokrotnie…

Oto nowy gameplay z The First Descendant

Serwis IGN wrzucił do sieci 19-minutowy gameplay z gry The First Descendant i… To nie jest tak, że produkcja wygląda źle, czy coś. Tytuł napędza Unreal Engine 5 i prezentuje się naprawdę w porządku. Problem jest jednak inny. Podczas oglądania wideo miałem nieodparte wrażenie, że to wszystko już gdzieś widziałem. Jeżeli liczyliście na niespotykane dotąd uniesienia, zaskoczenia czy Bóg wie co jeszcze, to nie ma szans…

Kiedy premiera?

The First Descendant od studia Nexon ukaże się na rynku już 2 lipca, czyli w najbliższy wtorek. Gra będzie dostępna na PC i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S – a także na PS4 i Xbox One, bo tytuł nie omija poprzedniej generacji. A że mowa o darmówce, to w sumie nic nie szkodzi nam sprawdzić, czy faktycznie tytuł jest tak generyczny, jak wygląda. Przy okazji warto sprawdzić wymagania sprzętowe gry na PC:

Minimalne:

Intel Core i5-3570 3.4 GHz / AMD FX-8350 4.0 GHz

8 GB RAM

Karta graficzna 4 GB GeForce GTX 1050 Ti / Radeon RX 570 lub lepsza

30 GB HDD

Windows 10 64-bit

Zalecane:

Intel Core i7-7700K 4.2 GHz / AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz

16 GB RAM

karta graficzna 6 GB GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT lub lepsza

30 GB HDD

Windows 10 64-bit

