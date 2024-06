Usługi grania w chmurze rosną w siłę, co nie umyka uwadze gigantów branży gier wideo. W sieci pojawiła się plotka sugerująca, że wkrótce popularny GeForce NOW może zostać wdrożony na konsole Xbox. Czyżby Microsoft planował dla nas istną rewolucję w graniu konsolowym? To może być coś naprawdę ciekawego.

Xbox z GeForce NOW? To brzmi świetnie

Coraz więcej osób decyduje się na granie w chmurze. Na rynku mamy dostęp do kilku usług, a bodaj najlepszą z nich jest GeForce NOW od firmy NVIDIA. Ta opcja znana jest pecetowcom, którzy po opłaceniu abonamentu mogą grać w wiele gier z wykorzystaniem potężnych maszyn tej firmy. Dragon’s Dogma 2 w 4K? Nie ma problemu, bo w najwyższym pakiecie mamy dostęp do konfiguracji z RTX 4080 na pokładzie. No ale właśnie, do tej pory usługa ta dostępna była jedynie na pecetach, w przeglądarkach i urządzeniach mobilnych. Wkrótce może się to jednak zmienić.

Zauważono bowiem, że niektóre gry, jak na przykład Street Fighter 6 zostały oznaczone na konsolach Xbox jako możliwe do uruchomienia za pośrednictwem chmury NVIDII. O ile obie firmy współpracowały już ze sobą (a w chmurze ogramy bibliotekę Game Pass), to tym razem mowa o znacznie dalej idącej integracji obydwu środowisk.

👀🔥 OJOOO 🚨



¿Nvidia GeForce Now integrado en Xbox?



Parece que un acuerdo más grande se esconde entre Xbox y Nvidia, y su anuncio puede ser inminente.



Varios juegos desde la tienda Xbox da la opción de "jugarlo con GeForce Now". Profundizaremos en un vídeo hoy. pic.twitter.com/blBFMVGXpm — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) June 28, 2024

To może oznaczać, że wkrótce gry z chmury GeForce NOW będziemy na Xboksach odpalać niejako natywnie. Jasne, nadal rozgrywka będzie dostępna dzięki strumieniowaniu, ale chodzi tu o fakt udostępnienia np. dedykowanej aplikacji do grania w gry w chmurze. Kto wie, może wówczas możliwe byłoby też uruchamianie innych produkcji, nawet niewydanych na Xboksa.

