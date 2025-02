„Przytłaczająco pozytywnie” oceniane gry za darmo, o ile zdążycie odebrać. Każdy powinien zagrać

Serwis itch.io – wylęgarnia wszelkiej maści indie deweloperów chcących podbić rynek swoimi projektami – to również całkiem niezłe źródło wielu darmowych gier. Jedną z nich jest właśnie „Milk outside a bag of milk outside a bag of milk”. Już samo pisanie tytułu nieco miesza w głowie, a co dopiero rozgrywka… Co ciekawe, nie jest to jedyny prezent!

Gry za darmo na itch.io

Wielu twórców gier porusza tematy zdrowia psychicznego w swoich produkcjach, szczególnie w segmencie indie. I wielu robi to naprawdę dobrze, ale mało kto osiągnął w ten sposób sukces na miarę „Milk inside a bag of milk inside a bag of milk” czy jego kontynuacji. To pozornie głównie gry narracyjne utrzymana w gatunku psychologicznego horroru, w których musimy pomóc nękanej problemami protagonistce kupić karton mleka. Brzmi prosto, ale gracze pokochali obydwie gry i swego czasu cieszyły się one bardzo dużą popularnością wśród fanów gier niezależnych.

Deweloper kończy właśnie 28 lat, co postanowił celebrować rozdawnictwem na platformie itch.io. Za darmo oferuje aż 4 swoje tytuły, z czego dwa wydane na Steam (ale niestety mówimy o wersji nie na tę platformę) cieszą się „przytłaczająco pozytywnymi” ocenami graczy. Pierwsza część to przygoda na zaledwie kilkanaście minut, która zdobyła aż 96% pozytywnych not od graczy. Z kolei kontynuacja to już znacznie większy projekt, nadal utrzymany w gatunki visual novel, lecz oferujący ulepszoną oprawę i dłuższą historię. Do tego dwa dodatkowe prezenty: „Megalith” oraz „Daiku no Medium”.

Gry te normalnie nie kosztują wiele, bo zaledwie kilka do kilkudziesięciu złotych. Mimo to teraz są za darmo – nie sposób więc odmówić takiej ofercie. Ostrzegam jednak, że historia w grach „o mleku” porusza bardzo trudne tematy, które nie każdemu mogą pasować.

Aby odebrać te tytuły, klikacie „Pobierz lub przypisz do konta” (musicie je posiadać). Następnie wybieracie „Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Oferta kończy się w czwartek, 20 lutego 2025 roku.

Źródło: itch.io