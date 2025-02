Gry za darmo w lutym 2025. Oto 21 najlepszych premier miesiąca

Jeśli zastanawiacie się, jakie są najlepsze nowe gry za darmo na Steam, które miały swoją premierę w tym miesiącu, tutaj znajdziecie odpowiedź. Pobierajcie ponad 20 premier, które dla Was wyselekcjonowaliśmy.

Zapraszamy na potężną dawkę bezpłatnej zabawy, do której nie trzeba mocnego PC-ta. Oto gry za darmo z tego miesiąca, które wyróżniły się bardzo dobrymi lub przynajmniej dobrymi ocenami oraz często nietuzinkowym i pomysłowym gameplay’em.

Jak zaraz sami się przekonacie, niezależni twórcy są bardzo płodni w dobre produkcje, więc jeśli szukacie darmowych strzelanek, FPS-ów, gier RPG, platformówek, horrorów, gier logicznych itd., wszystko pobierzecie tutaj bezpłatnie. No i co najważniejsze, każdą grę zachowacie na swoim koncie na zawsze.

Przy okazji możecie zerknąć jeszcze na gry za darmo ze stycznia. Wówczas wybraliśmy aż 42 najlepsze bezpłatne premiery, czyli o wiele więcej, ale luty przecież jeszcze się nie skończył. Będziemy aktualizować ten tekst przez cały miesiąc, jak tylko pojawią się kolejne ciekawe premiery free to play.

Najlepsze gry za darmo w lutym 2025. Co pobrać na Steam?

Na kolejnych stronach znajdziecie same warte pobrania darmowe gry, które przypiszecie do konta Steam za równiutkie 0 zł!

Project Hailstorm

Choć nie jest to długa gra, to bardzo doceniona przez użytkowników platformy Steam. Ten mały horror zebrał dopiero ponad 60 recenzji, ale średnia ocen na poziomie 92/100 po prostu pokazuje, że warto go sprawdzić. Wcielamy się tutaj w badacza wysłanego, aby odkryć tajemnice projektu gdzieś w jaskiniach Antarktydy.

Gra posiada piękną oprawę graficzną i jak pisze jeden z graczy na Steam, to małe doświadczenie fabularne, z doskonale zaprojektowanymi poziomami, zasobami, teksturami, oświetleniem i łamigłówkami do rozwiązania. No i przede wszystkim jest… strasznie.

Project Hailstorm – odbierz za darmo

