Deweloper rozdaje swoje gry za darmo. Odbierajcie 3 pozycje

Raz na jakiś czas zdarzy się naprawdę wyjątkowa oferta. Regularnie dostajemy nowe, warte uwagi mniej lub bardziej, gry za darmo. To oczywiste. Z drugiej strony bywają też czasowe promocje, jak choćby regularne rozdawnictwo Epic Games Store. W serwisie itch.io możecie zgarnąć kolejne 3 gry za darmo, o ile tylko zdążycie przypisać je do konta!

3 gry za darmo wprost od twórcy

Twórca niszowych gier niezależnych ukrywający się pod pseudonimem Wenudu rozdaje swoje trzy tytuły. Każdy z nich odznacza się unikalnym stylem artystycznym i zaskakująco solidną oprawą. Nie liczcie jednak na epickie przygody AAA. To zdecydowanie gry indie, ale za to mogące zająć Was na te kilka godzin.

Pierwsza gra to klasyczny przedstawiciel „symulator chodzenia”, w którym naszym głównym celem jest znalezienie ratunku w okolicach porzuconego baru na pustkowiu. Musimy unikać dronów totalitarnego państwa i naprawić antenę, aby wezwać pomoc. Wszystko przy naprawdę niezłej oprawie graficznej.

Równie fajnie wygląda Crocodile Maldido, survival horrorów opierający się na uciekaniu przed potworem. Jest nim jednak dość wyjątkowe monstrum, bo gigantyczny robo-krokodyl grasujący w kanałach. Zasady są proste i nieskomplikowane, a fani grozy zawsze poczują się niczym w „Pełzającej śmierci”.

Na koniec mamy The Statue: A Demonic Possession, jak żywo wzorowane na kultowym odcinku Doktora Who (tak, chodzi o ten z rzeźbami). Trafimy w buta księdza zobowiązanego do wygnania demonicznej obecności z domu i ogrodu.

Zaznaczę też, że na itch.io zgarniecie też prawdziwe perełki, ukochane przez graczy, którzy wystawili im „przytłaczająco pozytywne” oceny w serwisie Steam. Więcej o nich znajdziecie w tym artykule.

Źródło: Reddit