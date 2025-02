Nowości za darmo dla graczy. Za tydzień solidna oferta

Nowa gra za darmo jest już dostępna w Epic Games Store. Nie jest to jedyny prezent, bo możemy również odebrać DLC do Apex Legends.

Epic nie lubi zaskakiwać, więc już od tygodnia wiedzieliśmy, co dostaniemy tym razem. A jest to tytuł przede wszystkim dla fanów wszelkiego rodzaju gier o zarządzaniu, czyli F1 Manager 2024 oraz darmowe DLC do Apex Legends. W tym miejscu zaznaczę, że również i na Steam fani sieciowego hitu EA mogą zgarnąć inne DLC, również za darmo.

Zobacz też: Najlepsze gry za darmo w lutym 2025. Pobieraj 14 gorących premier free to play

Gra za darmo na Epicu i nie tylko:

Strategiczne myślenie, zarządzanie i umiejętności menadżerskie zdecydowanie przydadzą się w F1 Manager 2024. To ubiegłoroczna odsłona popularnego cyklu gier o prowadzeniu drużyny Formuły 1 do zwycięstwa. Tym razem pierwszy raz w cyklu gracze mogą złożyć własną drużynę, a do tego skorzystają z zasobów opartych na ostatnim sezonie F1.

Z kolei fani Apex Legends – jednego z popularniejszych battle royale dostępnego zupełnie za darmo – mogą liczyć na specjalne pakiet pozwalający odblokować za darmo postać Loby. W środku znajdziecie również limitowaną skórkę dla tej postaci „Silny prąd”.

Jednocześnie Epic Games Store ujawniło, czego możemy spodziewać się w następnym rzucie gier za darmo i oferta zapowiada się naprawdę solidnie. Przede wszystkim dostaniemy World War Z: Aftermath, sieciową, kooperacyjną przygodę dla fanów anihilacji zombie. Drugim prezentem będzie znacznie spokojniejsze RPG od zespołu indie deweloperów pod tytułem Garden Story.

Źródło: Epic Games Store