Fani retro przygodówek muszą zgarnąć tę grę. Aktualnie dostępna jest za darmo na Steam

Gra za darmo na platformie Steam przemówi przede wszystkim dla każdego fana retro przygodówek rodem z ery EGA. Odbierajcie Stellar Mess: The Princess Conundrum!

Raz na jakiś czas trafi się prawdziwa perełka w segmencie oferowanych przez ograniczony czas gier za darmo. Tym razem trafiło się ich jednak kilka! Pisaliśmy już o absolutnie genialnym zestawie gier w ramach urodzinowego rozdawnictwa popularnego twórcy indie. Specjalizuje się on jednak w horrorach, więc jeśli wolicie coś spokojniejszego, to właśnie ta darmówka na Steam wydaje się idealna dla Was!

Gra za darmo dla fanów przygodówek

Jest to pierwszy rozdział sprzedawanego w epizodach (drugi nadal powstaje) Stellar Mess, które przedstawia nie tylko unikatowe dziś podejście do gatunku przygodówek point&click, ale również oferuje zaskakująco ciekawą historię. Gracze trafią bowiem do argentyńskiej Patagonii, w buty lokalnego sprzedawcy komiksów. Cel? Uratowanie księżniczki. Prawdziwa podróż w przeszłość! Aż się łezka nostalgii zakręciła w oku…

Świat przeżywa czasy zmian, technologia się rozwija, a Internet w końcu dociera do ogromnej rzeszy ludzi. W ostatniej dekadzie filmowa seria Stellar Battle szturmem podbiła świat, tworząc fanów w każdym zakątku. Teraz sieć pomaga teoretykom spiskowym rozpowszechniać swoje pomysły na temat osi czasu filmu i ukrytych wiadomości w scenariuszu. – czytamy w opisie produkcji

Już na pierwszy rzut oka widać, że mówimy o grze wzorowanej na erze kultowych przygodówek EGA, w której kolory są przesadzone, a piksele urokliwe. Oferta obowiązuje do 27 lutego, do godziny 19:00 czasu polskiego. Na razie nie wiemy, kiedy zadebiutuje drugi epizod, ale zapewne niedługo.

