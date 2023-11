Dark Souls w trybie ziemniaka. Gra wygląda jak tytuł z PSP

Co powiecie na Dark Souls w trybie ziemniaka? Świetna gra od From Software oberwała modyfikacją, która cofa ją o dobrych kilkanaście lat. Trzeba przyznać, że tytuł nadal zachowuje swój klimat i artystyczny styl. Nawet mimo tego, że przecież wygląda to paskudnie.

Dark Souls na PSP? Nietypowy mod

PSP to kultowa konsolka przenośna, której już z nami nie ma. No dobra, możemy na niej grać, ale od lat jest to sprzęt martwy, który nie ma nic wspólnego z premierami, więcej zaś z rankingami kultowości. Urządzenie od Sony było bardzo popularne, a wydawane na nim gry cechowały określony styl i wygląd. Poniekąd ze względu na małą moc obliczeniową i niewielki ekran.

Jak wyglądałyby współczesne gry na takim urządzeniu? Postanowił to sprawdzić autor pewnej modyfikacji, dzięki której Dark Souls wygląda, właśnie jak gra z PSP. Trzeba przyznać, że wizualny aspekt produkcji jest nad wyraz interesujący:

Pixel Souls: Demastered Version, czyli wersja „sprowadzona” do parteru pod względem grafiki, a nie zremasterowana. Nie jest to jednak po prostu ustawienie najniższych parametrów, lecz całkiem zaawansowane przemodelowanie gry, elementów rozgrywki i tego, co widać na ekranie. Co ciekawe gra prezentuje się tak, jak tytuł z PSP, ale nadal zachowuje swój klimat.

To dość trudne zadanie biorąc pod uwagę fakt, że z jednej strony trzeba całkowicie przemodelować grę. Z drugiej jednak musi ona przecież mieć coś z oryginału. Czy autorowi się to udało? Oceńcie sami, ale naszym zdaniem wyszło świetnie.