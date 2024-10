From Software podnosi pensje. “Stworzymy coś wyjątkowego”

Jeżeli szukać pracy, to w studiu From Software. Firma poinformowała właśnie, że podnosi pensje wszystkich pracowników – i to aż o kilkanaście procent. Lepsze wynagrodzenie ma pomóc deweloperowi w dostarczaniu jeszcze lepszych gier. Nie, żeby mieli z tym jakiekolwiek problemy, ale to nadal świetne wieści i dowód na przyzwoitość.