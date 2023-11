Anulowana gra z Daredevilem dla PlayStation. Pojawił się gameplay z produkcji, w którą nie zagramy

Daredevil miał dostać licencjonowaną grę wideo na PS2. Niestety, projekt nigdy nie ujrzał światło dziennego, ale teraz w sieci możemy zobaczyć „co by było, gdyby jednak”.

Od jakiegoś czasu mówi się o potencjalnym dodatku lub spin-offie dla Marvel’s Spider-Man 2 z Daredevilem. Za sprawą świetnego serialu (i jego kolejnej inkarnacji) postać ślepego prawnika wróciła do łask i nie ma się co dziwić. To w końcu jeden z najciekawszych bohaterów Marvela z potężnym backstory i sporym potencjałem.

Kanał na YouTube Hidden Palace niedawno zaprezentował pierwszy gameplay z anulowanej gry Daredevil: The Man Without Fear, która 19 lat temu powstawała na PS2, PC i Xbox. Trochę więc czasu minęło, a obejrzenie filmu wydaje się swoistym powrotem do przeszłości. Za projekt odpowiadało nieistniejące dziś 5,000 Ft. Studios. Deweloperzy chcieli wydać swoistego beat’em upa osadzonego w ponurym Hell’s Kitchen.

Gra w grywalnej wersji na PS2 wydaje się skończona, choć zdecydowanie napakowana bugami, w tym przenikaniem przez mapę czy inne tekstury. Projekt początkowo powstawał jako growa wersja najsłynniejszych przygód diabelskiego prawnika. Szkopuł w tym, że w trakcie prac zapowiedziano również kinową ekranizację z Benem Affleckiem, a idea The Man Without Fear znacznie się rozrosła. Tytuł miał ukazać się w dniu premiery filmu, lecz był wielokrotnie przesuwany, aż w końcu go anulowano. Może superbohater powróci dziś w jakiejś innej formie?