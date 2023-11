Daredevil w Spider-Man 2? Ciąg dalszy zabawy twórców gry z fanami

W niedawno opublikowanej aktualizacji gry Spider-Man 2 znalazło się miejsce na nietypowy easter-egg. Gracze zauważyli, że do gry powrócił napis Nelson i Murdock znany z poprzedniej odsłony. To obudziło masę spekulacji na temat pojawienia się pewnej znanej postaci z uniwersum. Czy Daredevil zbliża się do wirtualnego Nowego Jorku na PlayStation 5? Konkretów brak, choć wiele na to wskazuje.

Spider-Man 2 i Daredevil już wkrótce staną się faktem

Dodanie do gry Spider-Man 2 napisu „Nelson i Murdock” obudziło wśród graczy całą masę spekulacji na temat nadchodzącej zawartości w postaci dodatków DLC. Czy Daredevil zmierza do nas w postaci dodatkowego contentu? Okazuje się, że gracze są w tym wypadku niezwykle jednomyślni. Zresztą co tu dużo mówić, wiele na to wskazuje.

Niedawno jeden z graczy odkrył w świecie gry tajemnicze pomieszczenie. Te miałoby (być może) służyć za siedzibę nikczemnej organizacji The Hand znanej z uniwersum Marvela. To tylko podsyciło emocje wśród graczy, podobnie zresztą jak wypowiedź jednego z twórców gry. Bryan Intihar, dyrektor kreatywny Insomniac Games kazał społeczności „być na bieżąco”. Cóż, tak niewiele trzeba, aby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, choćby teoretycznie.

Nowa aktualizacja Spider-Mana 2 przywróciła znak „Attorneys at Law” Foggy’ego Nelsona i Matta Murdocka z pierwszej odsłony gry. Dziwnym był sam fakt, że pierwotnie tego zabrakło w drugiej odsłonie, a dwójka rzekomo zamknęła sklep. Wszystko jednak wróciło do normy, podobnie jak oczekiwania graczy.

Guess they paid their rent… https://t.co/SzXFEXWaqZ — Bryan Intihar (@bryanintihar) November 2, 2023

Możemy być chyba pewni, że tegoroczny hit od Sony na PlayStation 5 na bank doczeka się rozbudowanych i ciekawych dodatków. Oby, bo przecież wszyscy chcemy więcej! Jeżeli jeszcze nie ograliście tytułu, to kupicie go tutaj.