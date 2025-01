Czy Xbox Game Pass pozwala grać online? Sposób na multiplayer na konsoli

Spis treści:

Tani Xbox Game Pass — tu zaoszczędzisz

Kupno abonamentu Microsoftu może być sporym wydatkiem, gdy nie wiemy, gdzie go najlepiej kupić. Ten z oficjalnej dystrybucji, np. z poziomu konsoli może być naprawdę drogi. Na szczęście istnieje sposób na zaoszczędzenie nawet kilkudziesięciu złotych. Jak to zrobić? Sposób jest bardzo prosty — wystarczy użyć jednego z poniższych linków. Podałem je wraz z aktualnymi cenami:

Każdy z powyższych wariantów jest do aktywowania w Polsce. Nie musicie korzystać z VPN i innych sztuczek, aby cieszyć się swoim dostępem do usługi i gier w bibliotece.

Granie online na PC a abonament

Jak sami widzicie, abonament Game Pass jest dostępny również na PC. Czy to oznacza, że do grania w pecetowe gry w formie multiplayer musimy mieć jakiś abonament, subskrypcję czy inny dodatek do oddzielnego dokupienia? Na szczęście nie. Wystarczy posiadać grę z trybami online, aby móc z nich korzystać bez dodatkowych opłat. Jeżeli mamy dany tytuł na własność, to żaden abonament nie jest potrzebny, aby grać przez sieć.

Jedyny wyjątek stanowią tytuły, które same w sobie posiadają abonament wymagany do grania — jak World of Warcraft. To jednak, jak wspomniałem wcześniej, wyjątek. W przypadku popularnych strzelanek pokroju Call of Duty, czy nawet gier sportowych na PC nie ma wymogu posiadania dodatkowego abonamentu i regularnego opłacania subskrypcji. To tyczy się jedynie konsol.

Czy Xbox Game Pass pozwala grać online?

No właśnie, konsole. Już od wielu lat granie online na konsolach wiąże się z koniecznością dokupienia odpowiedniego abonamentu. Microsoft wprowadził to jeszcze lata temu, dopiero później na podobny ruch zdecydowało się Sony ze swoją usługą PS Plus. Jak to jest w przypadku popularnych Xboksów? Kiedyś miłośnicy rozgrywki online potrzebowali dokupić subskrypcję Xbox Live Gold, dzięki czemu mogli zameldowac się na serwerach w ulubionych grach. Ten abonament przestał jednak istnieć i został ostatecznie zastąpiony przez Xbox Game Pass Core. Jak stanowi nazwa, to podstawowa formuła abonamentu, dająca dostęp do jego podstawowych funkcji.

Więcej o nich pisaliśmy w naszym poradniku, w którym wyjaśnione zostały wszystkie cechy abonamentu Game Pass Core. Jedną z najważniejszych jest bezsprzecznie możliwość grania online. Posiadając tę subskrypcję możemy cieszyć się rozgrywką w trybach sieciowych bez ograniczeń. Jeżeli mamy dostęp do danej gry (przez abonament lub zakup), to możemy grać w trybach multiplayer.

Aby grać online na Xboksie, potrzebna jest jakakolwiek subskrypcja Game Pass — może to być wariant Core, Standard lub Ultimate. Każda z nich daje nam dostęp do grania online i nie zawiera w tym przypadku żadnych ograniczeń. Różnią się natomiast innymi dodatkami dotyczącymi np. biblioteki gier, do której mamy dostęp.

Jaki Game Pass wybrać? Ta opcja jest najlepsza

Decydując się na zakup abonamentu Game Pass mamy do wyboru kilka opcji:

Abonament tylko na PC (Game Pass PC)

Tylko na konsole (Xbox Game Pass Standard)

Game Pass Core

Xbox Game Pass Ultimate

Dwie pierwsze pozycje są dość oczywiste — pozwolą na cieszenie się abonamentem na PC lub konsoli, zależnie od naszej preferencji. Wersja Core, o której wspominałem wcześniej, jest pod tym względem dość ograniczona. Jasne da nam dostęp do promocji i grania online, ale jej biblioteka gier jest mocno okrojona. Dość powiedzieć, że zawiera raczej podstawową liczbę tytułów. Znajdziemy wśród nich coś ciekawego, ale jest o wiele mniejsza, niż w przypadku “dużego” abonamentu.

Najbardziej opłacalną i rozbudowaną formułą abonamentu Microsoftu jest zdecydowanie Game Pass Ultimate. To najdroższy, ale przy okazji najbardziej dopieszczony wariant, który oferuje nam nieograniczony dostęp do wszystkiego. Granie w chmurze, pełna biblioteka gier, nowe gry na premierę, promocje, zniżki, granie online i… No właśnie, jest coś jeszcze. Otóż opcja Ultimate pozwala nam na granie w gry z abonamentu zarówno na PC, jak i na konsoli. Jeżeli mamy oba te sprzęty, to jest to zdecydowanie wariant godzien polecenia. Przyznacie chyba, że ciężko przejść wobec takiej opcji obojętnie?

