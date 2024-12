Xbox Game Pass Core — co to jest i jak działa? Sprawdź, czy się opłaca

Abonament Xbox Game Pass Core to najtańszy wariant popularnej usługi, który swego czasu zastąpił Xbox Live Gold. Czym różni się od swojego protoplasty, co oferuje i, przede wszystkim, czy się opłaca? Sprawdźmy, co do zaoferowania nam ma Microsoft w najbardziej budżetowym abonamencie Game Pass.

Xbox Game Pass Core – co to jest?

Doskonale wiemy, że pod pojęciem “abonament Game Pass“ w rzeczywistości kryje się przynajmniej kilka ofert. Wszystkie z nich omawialiśmy niedawno, a dziś rzucimy okiem na najtańszy wariant. Chodzi oczywiście o Xbox Game Pass Core, czyli niejako najbardziej podstawową wersję abonamentu. Z pozoru może wydawać się dość mocno ograniczona. W rzeczywistości jednak zawiera kilka bardzo przydatnych elementów, które dla wielu graczy okażą się niezbędne w pełnym cieszeniu się z rozgrywki na swojej konsoli. Zacznijmy jednak od początku — czym w ogóle jest ten abonament?

Na pewno pamiętacie czasy konsoli Xbox 360, która do rozgrywki online w grach wymagała od nas posiadania abonamentu Xbox Live Gold. Ta usługa po czasie została wzbogacona o dodatkową funkcję, jaką było otrzymywanie dwóch gier co miesiąc — coś na wzór PS Plus sprzed lat. Taki stan rzeczy utrzymywał jakiś czas, aż w końcu doszło do sporej zmiany. Microsoft zrezygnował z usługi Live na rzecz Game Pass. W ten oto sposób znany wszystkim abonament został przemianowany na Xbox Game Pass Core. Co jednak istotne, wraz ze zmianą nazwy przyszła też zmiana oferty, bo ta nowa jest zdecydowanie korzystniejsza.

Co oferuje abonament Game Pass Core?

Oficjalna cena abonamentu to 29 złotych na miesiąc. Nieźle? Niby tak, ale na szczęście da się go kupić jeszcze taniej. Obecnie trwa świetna promocja na Game Pass na Instant Gaming, gdzie możecie nabyć kody w niższej cenie. Co ważne, nie musicie korzystać z VPN, kombinowania ze zmianami lokalizacji i tym podobnymi rzeczami. Po prostu kupujecie kod i bez problemów aktywujecie go w Polsce.

Co oferuje abonament w podstawowej wersji? Przede wszystkim daje nam dostęp do grania online, czyli trybów multiplayer na konsolach. Bez takiej usługi nie jesteśmy w stanie korzystać z funkcji sieciowych gier i rozgrywki z innymi graczami. Jeżeli jesteście miłośnikami rywalizacji przez sieć, to warto w abonament się zaopatrzyć. To jednak nie wszystko, bo członkowie abonamentu mogą liczyć na specjalne rabaty i zniżki w sklepie Microsoft Store. Zawsze da radę zaoszczędzić trochę kasy.

Poza tym, posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Core mogą korzystać z okresowych promocji i grania za darmo w ramach Xbox Free Play Days. To właśnie wtedy od czwartku do niedzieli możemy pobrać kilka gier dostępnych aktualnie za darmo i sprawdzić, czy przypadną nam do gustu. Wisienką na torcie pozostaje stały dostęp do biblioteki wyselekcjonowanych tytułów. To kilkadziesiąt gier, w które możemy grać bez ograniczeń podczas posiadania abonamentu.

Xbox Game Pass Core – lista gier

Lista gier dostępnych w abonamencie Game Pass Core jest dostępna poniżej:

Crash Team Racing Nitro Fueled

Among Us

ASTRONEER

Celeste

Chivalry 2

Cities: Skylines

Control

Control Ultimate Edition

DayZ

Dead Cells

Deep Rock Galactic

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Goat Simulator

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Limbo

Ori and the Will of the Wisps

Overcooked! 2

PayDay 2

PowerWash Simulator

Psychonauts 2

Slay The Spire

SnowRunner

Spiritfarer

Stardew Valley

State of Decay 2

SUPERHOT

Superliminal

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

The Elder Scrolls Online

Totally Reliable Delivery Service

Unpacking

Vampire Survivors

Wreckfest

Warto pamiętać, że lista gier w abonamencie Core nie jest tożsama z pełną biblioteką Game Pass na PC czy konsole. W przypadku tańszego abonamentu mamy do czynienia z jej okrojoną wersją, która nadal daje dostęp do sporej liczby ciekawych tytułów.

Czy Game Pass Core pozwala grać online?

Główną cechą abonamentu w podstawowej wersji jest to, że daje dostęp do grania online. To najważniejszy powód, dla którego warto zdecydować się na ten wariant usługi. Jeżeli posiadamy bibliotekę tytułów do grania przez sieć i nie zależy nam na dodatkowych funkcjach (np. grach na premierę), to wystarczy skorzystać z wersji Core, aby móc toczyć sieciowe boje w ramach dostępnej usługi.

Czy Xbox Game Pass Core się opłaca?

Choć omawiany abonament jest mocno okrojony względem np. wersji Ultimate, to i tak się opłaca. Obecnie za 12 miesięcy dostępu do usługi zapłacimy ledwie 164 złote – to w zasadzie 13,60 zł na miesiąc, a w zamian możemy grać online, korzystać z rabatów i biblioteki z kilkudziesięcioma grami. Brzmi uczciwie? Zdecydowanie tak. Tym bardziej że swego czasu granie online na Xboksach było znacznie droższe. Dziś abonament Core to genialna opcja dla posiadaczy Xboksów, która pozwala w pełni wykorzystać potencjał konsoli.

