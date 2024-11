Cyberpunk Multiplayer? CD Projekt RED szuka pracowników z doświadczeniem w grach sieciowych

Co powiecie na tryb mutliplayer w najnowszej odsłonie Cyberpunk? Choć na razie nic oficjalnie nie zapowiedziano, to ciekawe szczegóły pojawiły się na liście poszukiwanych pracowników przez rodzime studio. Okazuje się bowiem, że CDPR poszukuje pracowników z doświadczeniem wskazującym na pracę z grami sieciowymi.

Project Orion – czy Cyberpunk będzie mieć multiplayer?

Tryb sieciowy pozwala grom dłużej utrzymywać się w rynkowym obiegu, a do tego często jest po prostu elementem oczekiwanym przez fanów. Niektóre gry siłą rzeczy nie mogą mieć trybów online — nie oczekujemy tego od RPG-ów pokroju Baldur’s Gate i tym podobnych. Ale co z grami FPP? To zupełnie co innego, choć i tak nie każdy tytuł pozwala na rozgrywkę sieciową. Tak było w przypadku Cyberpunka 2077, który oferował jedynie zabawę dla jednego gracza.

Dla niektórych fanów była to spora niedogodność, czego efektem jest stworzenie fanowskiego projektu rozgrywki sieciowej. Całkiem możliwe, że kontynuacja gry nie będzie mieć tego problemu i zaoferuje wbudowany tryb online. Tak sugeruje nam ogłoszenie o pracę opublikowane przez CD Projekt RED. Firma szuka starszego designera walki do studia w Bostonie, który miałby pracować najpewniej nad kontynuacją gry. Co ciekawe, w rubryce “Nice to Haves” wymieniono m.in. duże doświadczenie w grach multiplayer:

Zobacz też: 101 kultowych gier na PC w promocji. Niezapomniane tytuły od 5 zł

Czy nowy Cyberpunk będzie mieć tryb multi? Chociaż nie potwierdzono tego oficjalnie, to taki wpis w ogłoszeniu może nam sugerować, że coś jest na rzeczy. Ciekawe, czy Redzi faktycznie zdecydują się na ten krok. Na pewno miałby ogromny potencjał.

Źródło: CD Projekt RED