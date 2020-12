Cyberpunk 2077 znika z PS Store. Sony zwraca pieniądze za grę

Cyberpunk 2077 znika ze sklepu PlayStation Store na czas nieokreślony. Sony i CD Projekt potwierdzają, że gracze otrzymają zwrot pieniędzy.

Premiera Cyberpunka nie należy do najbardziej udanych w historii CD Projektu. Gracze konsolowi są wściekli na polskiego producenta ze względu na masę błędów i problemy z optymalizacją, co nie powinno dziwić patrząc na aktualny stan techniczny gry.

Dodatkowo posiadacze produkcji na PlayStation 4 mieli spory problem z uzyskaniem zwrotu pieniędzy. Sprawa została jednak w końcu wyjaśniona, ale przybrała zupełnie niespodziewany obrót.

Sony zdecydowało się na tymczasowe usunięcie Cyberpunka 2077 ze sklepu PlayStation Store. CD Projekt wystosował specjalne ogłoszenie dla inwestorów.

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment (dalej jako “SIE”) dotyczącą usunięcia do odwołania cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 ze sprzedaży z PlayStation Store. Decyzja podjęta została po konsultacjach Spółki z przedstawicielami SIE dotyczących umożliwienia realizacji zwrotu gry osobom które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrotu. Wszystkie dotychczas sprzedane poprzez PlayStation Store cyfrowe egzemplarze gry pozostają dostępne do użytkowania przez dotychczasowych nabywców. Gracze mogą niezmiennie nabywać pudełkową wersję gry w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej. Zarówno cyfrowe, jak i fizyczne kopie gry nieprzerwanie objęte będą wsparciem i otrzymywać będą przyszłe aktualizacje od Spółki.

Zarząd Spółki zdecydował o podaniu w/w informacji do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w związku z potencjalnym znaczeniem tej informacji dla decyzji inwestycyjnych inwestorów.

Ogłoszenie CD Projektu