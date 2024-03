Cyberpunk 2077 zarobił miliardy. CD Projekt RED chwali się przychodami

Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem o tytule Phantom Liberty zarobiły mnóstwo pieniędzy. Polska firma postanowiła pochwalić się liczbami, które wygenerowały gry. Okazuje się, że przychód jest na tyle ogromny, że liczono go w miliardach. Zapewne dołożyliście swoją cegiełkę do tak cudownego wyniku, prawda? Cóż, kasa na kolejne produkcje na pewno jest już na miejscu!

Mnóstwo pieniędzy zarobionych przez Cyberpunk 2077

Wszyscy doskonale pamiętamy, jak trudne były początki Cyberpunk 2077 na rynku. Wydanie gry okazało się być pełne problemów, tytuł nie domagał na konsolach poprzedniej generacji i zasadniczo cierpiał na wiele kłopotów związanych z optymalizacją. Deweloperzy nie porzucili jednak swojego dzieła, zakasali rękawy, a my nieprzerwanie i do dziś otrzymujemy nową zawartość do gry. Co ważne, kolejne decyzje twórców okazały się być niezwykle trafione. Nie dość, że tytuł naprawiono, to po latach zyskał zupełnie nowe, piękniejsze odbicie. Dziś pozostaje jedną z najlepszych gier w gatunku, oferując cudowne doznania fanom gier akcji i RPG.

Równie świetnym okazał się ogromny dodatek wydany w ubiegłym roku, czyli Phantom Liberty. DLC zebrało świetne oceny i wspaniale dołożyło dodatkową opowieść do i tak bogatej przecież gry. Naszą recenzję dodatku przeczytacie tutaj — jeżeli nie zdążyliście jeszcze go ograć.

Okazuje się, że choć z początku nie było łatwo, to gra i DLC na siebie zarobiły. I to całkiem sporo, bo jak informuje CDPR, przychód z gry i dodatku wyniósł aż ponad 3 miliardy złotych. To przeszło 750 milionów dolarów. Zdecydowanie mowa o potężnych pieniądzach i zarobieniu środków, które pomogą w przygotowywaniu kolejnych pozycji, np. Wiedźmina 4.

Budżet podstawowego Cyberpunka wyniósł nieco ponad 300 milionów dolarów, a Phantom Liberty około 75 milionów. Oznacza to kilkaset milionów dolców zarobionych na czysto. Nieźle!

Źródło: https://gamingbolt.com/cyberpunk-2077-and-phantom-liberty-have-generated-roughly-750-million-in-revenue