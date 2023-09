Premierowy zwiastun Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Twórcy zachęcają do oczekiwanej historii

26 września 2023 roku nastąpi „ten” moment – premiera Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Wtedy też okaże się, czy CD Projekt RED faktycznie odkupiło swoje winy. Oczywiście podstawowa gra to nadal wyjątkowa pozycja, a DLC może udowodnić, czy scenarzyści mogą jeszcze raz wykreować tak angażującą historię.

Krytycy są jednak zachwyceni, więc coś to musi oznaczać. Na pewno jednak najlepiej wydać wyrok samodzielnie, gdy gra już zadebiutuje. Z tej okazji deweloperzy pokusili się o wydanie nowego zwiastuna gry. Nie jest długi, więc nie trzeba poświęcać na niego dużo czasu.

Należy pamiętać, że CP77: Widmo wolności to tylko jedna z nowości. Oczekiwana fabuła to oczywiście coś, na co fani gry czekali od dawna, ale gracze dostali niedawno także aktualizację 2.0. Znacząco przemodelowuje ona rozgrywkę, w tym drzewko umiejętności, dodając również nowe skille. To dobra wiadomość dla każdego, kto narzekał na za małą „RPG-owość” gry. Wśród nowości należy także wymienić ulepszony system policji, nową facjatę Johnny’ego, nową mini-grę, walkę z pojazdów i wiele więcej.

Jeżeli nie pamiętacie, kiedy odblokuje Wam się gra, CDPR podzieliło się stosownymi informacjami już jakiś czas temu. Zapraszam więc do tego tekstu.