Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Idris Elba pokazuje, jak przetrwać w Night City

W najnowszym zwiastunie Cyberpunk 2077: Widmo wolności aktor wcielający się w rolę Solomona Reeda potwierdza, że kluczowe do przeżycia jest „pójście na całość”.

Na dniach premiera dodatku do produkcji polskiego studia CD Projekt RED, toteż firma nie ustaje w jego promocji. Śmiała kreacja Idrisa Elby pozwala wczuć się w klimat, jeszcze przed premierą Widma wolności. W klipie zobaczymy, jak aktor sprawdza się w postaci uśpionego, tajnego agenta. Trailer płynnie przeplatają zarówno urywki rozgrywki, jak i fragmenty live-action. Co ciekawe, w zwiastunie możemy usłyszeć również utwór Choke hold w wykonaniu samego aktora. Warto wspomnieć, że w nowym radiu Dark Star również złowimy uchem głos Idrisa Elby. Stację dodano do gry wraz z aktualizacją 2.0. Cały materiał ujrzycie poniżej:

Jak widać, brytyjski aktor doskonale zdaje sobie sprawę, że w Night City toczy się gra o wysoką stawkę. Żeby zostać w grze, musisz stać się silniejszy i szybszy, a także wiedzieć komu zaufać. Tylko nie zapominaj: „gra jest ustawiona”.

Dodatek skupia się na misji uratowania Prezydent Nowych Stanów Zjednoczonych, która rozbiła się w niezależnej dzielnicy Night City: Dogtown. Na czele dystryktu stoi były najemnik wojskowy – Kurt Hansen, zaś naszym sprzymierzeńcem na potrzeby zadania zostaje Solomon Reed – uśpiony tajny agent specjalny. Fabularne wprowadzenie do dodatku mogliśmy zobaczyć już na pierwszym zwiastunie. Premiera Cyberpunk 2077: Widmo wolności odbędzie się już 26 września na PC oraz konsolach Xbox Series X/S i PS5. Jednak już teraz możecie sprawdzić aktualizację 2.0, którą niedawno oddano w ręce graczy. Zmian jest naprawdę sporo, dlatego zapraszam do zapoznania się z tekstem Grzegorza.