Tak pięknego Cyberpunka 2077 jeszcze nie było. Mod, który zachwyci graczy

Cyberpunk 2077 w wydaniu DreamPunk 2077 to absolutnie arcydzieło pod względem fotorealizmu, a przynajmniej tak modyfikacja wygląda na materiałach od twórcy.

Nie da się ukryć, że Cyberpunk 2077 jest i tak przepiękną grą. Ma swój charakterystyczny sznyt wizualny, ale pod względem samej technologii to absolutna czołówka. Twórca moda DreamPunk ma jednak inną ambicję – uczynić tytuł tak fotorealistycznym, jak to tylko możliwe.

Cyberpunk 2077 daje fotorealizmem

Polski hicior cieszy się absolutnie fenomenalną oprawą, ale co by było, gdyby okazała się jeszcze bardziej fotorealistyczna? Jakiś czas temu pokazywaliśmy ambitny mod DreamPunk w wersji 1.1. Grafika wskoczyła na zupełnie nowy poziom, choć głównie to zasługa oświetlenia i paru sprytnych sztuczek jak choćby pomysłowych filtrów. Teraz mod debiutuje w wydaniu 2.1 i tak – jest jeszcze bardziej imponująco.

Jak informuje modder, aktualizacja 2.1 zmienia konfigurację grafiki, pośrednie oświetlenie, dyfuzję światła, nasycenie LUT i nie tylko. W celu osiągnięcia kompromisu między jakością a wydajnością bazuje na DLSS 3.7.10. Do tego oczywiście pełne wsparcie path tracing i mamy jakość, o której nawet samym deweloperom się nie śniło. Bardziej mnie jednak, czy grę w takim wydaniu da się w ogóle uruchomić bez komputera z NASA…

Mod imponuje detalami, przede wszystkim dopracowaniem oświetlenia i kompletną zmianą stylu, aby było bardziej “realistycznie”. Widać to już choćby po samych twarzach postaci czy modelach samochodów, od których światło odbija się w przepiękny sposób. Jazda przy pełnej prędkości to już w ogóle uczta dla oczu. Zresztą, zobaczcie sami:

Niestety, DreamPunk nadal pozostaje płatnym modem. Jest on dostępny wyłącznie dla patronów jego twórcy. Nie wiemy, czy pojawi się możliwość pobrania go całkowicie za darmo.

