Cyberpunk 2077 po śląsku. To najlepsze, co dziś zobaczycie

W sieci pojawił się filmik przedstawiający intro do gry Cyberpunk 2077 po śląsku. Nowy dubbing został nie tylko przetłumaczony, ale i dostosowany do śląskich realiów. Przyznam, że jest to jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie zobaczyłem w sieci w ostatnich dniach.

Cyberpunk 2077 po śląsku, czyli czas na Bytom

“Szczyńść Boże Bytom!” – wita nas głos spikera w intro gry Cyberpunk 2077, które zostało przetłumaczone na język śląski. Chociaż przeróbka jest dość krótka, to trzeba twórcom (lub twórcy) oddać jedno — brzmi to szalenie profesjonalnie i w zasadzie idealnie wpasowuje się w klimat i narrację reportażu z ostatnich wydarzeń w Night City Bytomiu.

Poniżej znajdziecie wideo – jest świetne:

Swoją drogą, choć nie pochodzę z tych terenów Polski, to nie ukrywam, że zagrałbym w cała grę zdubbingowaną w taki sposób. Może niekoniecznie z tymi autorskimi wstawkami (które są zabawne!), ale po prostu z całym inwentarzem charakterystycznej mowy. Bo po polsku jest naprawdę dobrze — grałem i potwierdzam, ale śląski? To by było coś naprawdę ciekawego. Może czas na jakiś fanowski projekt, co wy na to, mieszkańcy Bytomia?

Źródło: YouTube