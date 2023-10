Cyberpunk 2077: Ultimate Edition wycieka. Gra może zadebiutować w tym roku

Wiedźmin 3 doczekał się zestawu GOTY ze wszystkimi DLC, więc można śmiało zakładać, że to samo czeka i Cyberpunka 2077. Oczywiście gra otrzymała jedno DLC (ale za to jakie – zapraszam do recenzji!). Zgaduję więc, że to chyba logiczne, iż Ultimate Edition powstaje. Teraz pojawiły się doniesienia o potencjalnej dacie premiery gry.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności

Gracze dostrzegli w internecie klasyfikację wiekową Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, która obecnie nie jest już dostępna na stronie PEGI. W sieci jednak nic nie ginie, także stosowne screeny zalały internet. Jeden z nich znajdziecie choćby poniżej.

Tytuł dostał kategorię wiekową 18+, co absolutnie nie dziwi, bo dotychczasowe wydania zostały ocenione identycznie. Widać, że mówimy o wersji na Xbox Series X i S, ale klasyfikacja dotyczy też wersji PC i PS5. Jednoznacznie potwierdza to, że nie ma mowy o wydaniu na last-geny. Nic w tym dziwnego, skoro w pakiecie ma znajdować się ostateczna wersja Cyberpunka 2077 wraz z dodatkiem, który wyszedł tylko na obecną generację.

Mamy też datę premiery – 31 grudnia 2023 roku. Jest to z pewnością placeholder. Jednak tyczący się nadal tego roku, więc istnieje spora szansa, że gra może ukazać się choćby na Boże Narodzenie, idealnie, aby zrobić komuś miły prezent pod choinkę.

Możecie się zastanawiać – po co taka edycja dla gry, która ma tylko jedno DLC? Otóż „podstawka” nigdy nie doczekała się fizycznego, natywnego wydania na PS5 i Xbox Series X/S. Istnieje więc spora szansa, że właśnie tę lukę zapełnić może Ultimate Edition.