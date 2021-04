Sony stawia warunki. Cyberpunk 2077 w PS Store, jeśli Polacy im sprostają

Cyberpunk 2077 może wkrótce powrócić do PlayStation Store. CD PROJEKT RED musi jednak spełnić wymagania techniczne określone przez Sony.

Mija właśnie pięć miesięcy od momentu, kiedy Cyberpunk zniknął ze sklepu PlayStation. Posiadacze PS4 i PS5 aktualnie mogą kupić ten tytuł tylko w pudełku i nie wiadomo, kiedy sytuacja ulegnie zmianie. CD Projekt postanowił odnieść się do problematycznej kwestii sprzedaży swojej nowej gry.

Cyberpunk 2077 wróci do PS Store, kiedy Sony zatwierdzi stan gry

Dyrektor relacji inwestorskich CD Projektu, Karolina Gnaś, skomentowała aktualny stan Cyberpunka 2077 w kontekście ewentualnego powrotu do cyfrowego sklepu PlayStation. Poinformowano, że Sony dało CD Projektowi konkretne wytyczne, po których spełnieniu Cyberpunk będzie mógł wrócić do sprzedaży w PS Store. Nadal nie ma mowy o konkretnej dacie lub nawet przybliżonym terminie powrotu. Mimo to, aktualizacja 1.2 mocno polepszyła stan gry.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Sony. Nasze relacje są przyjazne i zawsze takie były. Decyzja o przywróceniu Cyberpunka 2077 do PlayStation Store jest wyłącznie decyzją Sony i nie wiemy, kiedy ją podejmie. Część kryteriów, które musimy spełnić to konkretne warunki techniczne, a inne są bardziej miękkie, natomiast Patch 1.2 w zakresie tych konkretnych warunków to krok w dobrym kierunku. – komentuje Karolina Gnaś dla StockWatch.pl

Póki co nie ma sensu nawet gdybać, kiedy gra wróci do sprzedaży na PS Store. Podejrzewam, że nie nastąpi to w tej połowie roku, ponieważ prace nad poprawkami mocno się opóźniły. Oczywiście nie możemy tego z całą pewnością wykluczać.

Cyberpunk jest już w dużo lepszym stanie

Nowy patch jest przecież naprawdę solidny. Jak już pisałem w swoich wrażeniach z testowania łatki, Cyberpunk 2077 działa znacznie lepiej. Nadal nie jest to ideał, ale w moim mniemaniu wersja PeCetowa działa po prostu dobrze. Porty na PS4 i XOne nadal wymagają poprawek, ale w kwestii ilości błędów są już całkiem przyzwoite.

Aktualny stan techniczny gry napawa więc optymizmem. Jeśli kolejna aktualizacja wprowadzi podobną ilość poprawek, to Cyberpunk może niedługo powrócić na PlayStation Store. Nie znamy konkretnych wytycznych od Sony, ale podejrzewam, że nie są one przesadnie restrykcyjne.

Pamiętajmy, że na PS4 i PS5 da się kupić gry, które są bardziej zbugowane od tworu CD Projektu, a jednak nie zostały usunięte ze sklepu. Rzecz jasna wpływa na to wiele czynników, ale myślę, że Sony nie narzuci Redom przymusu wyszlifowania gry do perfekcji, zanim ta będzie mogła wrócić do sprzedaży.

