Cyberpunk 2077 patch 1.06. Nasze zapisy są już bezpieczne

Do Cyberpunk 2077 trafił patch 1.06. Aktualizacja eliminuje kilka poważnych błędów i poprawia stabilność na konsolach.

Cyberpunk wciąż nie działa najlepiej na PlayStation 4 i Xbox One, choć i tak jest dużo lepiej względem premierowej wersji gry. Gracze nadal skarżą się na sporą ilość błędów i problemy ze stabilnością.

Do gry trafiła kolejna łatka, która eliminuje dwa istotne błędy i poprawia stabilność rozgrywki na konsolach. Pamiętajcie, że to tylko hotfix, który ma za zadanie naprawić najbardziej krytyczne niedoróbki, a nie pełnoprawna aktualizacja. Na nie będziemy musieli poczekać do stycznia i lutego.

Oto lista zmian w aktualizacji 1.06 do Cyberpunka 2077:

Dum Dum nie będzie już nieobecny przy wejściu do Totentanz w zadaniu Second Conflict,

Poprawiono zarządzanie pamięcią i stabilność (na konsolach), dzięki czemu gra będzie się mniej zawieszać,

Limit rozmiaru plików zapisu 8MB został usunięty.

Warto wspomnieć, że trzecia poprawka nie przywróci zepsutych stanów zapisu. Ich utrata jest permanentna i wątpię, aby jakakolwiek aktualizacja była w stanie to naprawić.

Dodatkowo niektórzy gracze wciąż zgłaszają problem ze znikającym Dum-Dumem. Jeśli błąd nadal występuje również u Was w wersji na PC, spróbujcie zweryfikować pliki gry przy pomocy wbudowanego w GOG lub Steam narzędzia.

Kolejne łatki powinny trafić do gry po Nowym Roku. Na ten moment poprawa wspomnianego problemu z plikami zapisów najwyraźniej była priorytetem.

